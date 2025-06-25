Почему нельзя подбирать деньги, найденные на дороге: народные приметы

Лучше не поднимать деньги, найденные на дороге / © Pixabay

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Народные приметы предостерегают: подбирать найденные на улице деньги не стоит. По поверьям, это может принести больше вреда, чем пользы.

Об этом пишет Радио Трек.

По народным верованиям, деньги, найденные на дороге, часто связаны с различными ритуалами и имеют особую энергетику. Они могут нести негатив и притягивать к человеку проблемы. Кроме того, когда вы берете такие деньги, будто бессознательно принимаете на себя трудности того, кто их потерял.

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Существует также так называемый закон Вселенной, согласно которому, если что-то получается слишком легко, это непременно скажется на другой сфере жизни потерями или неприятностями. Поэтому найденные деньги могут принести временную выгоду, но в результате — неудачи.

Еще одна опасность — это проклятые деньги. Они могли использоваться в темных обрядах или быть носителями негативной энергии. Такие средства могут притянуть к владельцу серьезные неприятности, болезни или финансовые проблемы.

Эксперты советуют избегать подбора найденных денег, чтобы не рисковать своей энергетикой и жизнью. Лучше зарабатывать средства честным трудом, а не искать легких путей, которые могут обернуться неприятностями.

Напомним, ранее мы писали о том, что некоторые вещи, которые были получены в наследство нельзя отдавать другим, если хотите быть богатыми и успешными

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