Чому не можна підбирати гроші, знайдені на дорозі: народні прикмети

Краще не піднімати гроші, знайдені на дорозі / © Pixabay

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Народні прикмети застерігають: підбирати знайдені на вулиці гроші не варто. За повір’ями, це може принести більше шкоди, ніж користі.

Про це пише Радіо Трек.

За народними віруваннями, гроші, знайдені на дорозі, часто пов’язані з різними ритуалами та мають особливу енергетику. Вони можуть нести негатив і притягувати до людини проблеми. Крім того, коли ви берете такі гроші, ніби несвідомо приймаєте на себе труднощі того, хто їх втратив.

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Існує також так званий закон Всесвіту, згідно з яким, якщо щось отримується надто легко, це неодмінно позначиться на іншій сфері життя втратами або неприємностями. Тож знайдені гроші можуть принести тимчасову вигоду, але в результаті — невдачі.

Ще одна небезпека — це прокляті гроші. Вони могли використовуватися в темних обрядах або бути носіями негативної енергії. Такі кошти можуть притягнути до власника серйозні неприємності, хвороби або фінансові проблеми.

Експерти радять уникати підбирання знайдених грошей, щоб не ризикувати своєю енергетикою та життям. Краще заробляти кошти чесною працею, а не шукати легких шляхів, які можуть обернутися неприємностями.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що деякі речі, яки були отримані у спадок не можна віддавати іншим, якщо хочете бути багатими та успішними.

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