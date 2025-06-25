Одне з міст на Донеччині на межі гуманітарної катастрофи: що сталося

Донецька область / © Associated Press

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Після чергової хвилі обстрілів російськими військами Костянтинівка Донецької області опинилася на межі гуманітарної катастрофи.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

За його словами, ситуація в місті критична, адже половина Костянтинівки залишилася без електроенергії. А 1,9 тисячі будинків у районі Сантуринівки — без газу, відновлення подавання якого наразі неможливе.

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Водночас вода подається лише раз на добу — від 17:00 до 20:00, що становить лише 20–25% від загальної потреби.

Також міський транспорт зупинено, обмежено роботу маршруту до Дружківки.

Попри обмежені ресурси міська влада разом з комунальниками, медиками та поліцією продовжує працювати. В Костянтинівці діють резервні джерела забезпечення:

встановлено 7 резервуарів та 11 ємностей для зберігання води;

працюють 12 свердловин, шість з яких обладнані системами очищення;

функціонують 5 «Пунктів незламності», ще два — в резерві.

На тлі руйнування критичної інфраструктури влада області закликає мешканців дотримуватися правил безпеки та звертатися до місцевих служб підтримки в разі потреби.

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Нагадаємо, станом на 25 червня армія РФ окупувала два населені пункти на Донеччині. Крім цього, РФ має просування біля 3 населених пунктів Донецької області.

Проте за словами генерала армії та колишнього очільника Служби зовнішньої розвідки Миколи Маломужа, попри спроби окремих наступів, Росія наразі неспроможна здійснити прорив. Ворог зазнає великих втрат, намагаючись просуватися на Покровському, Торецькому та Новопавлівському напрямках. Втім, українські війська утримують свої позиції та активно знищують живу силу й техніку агресора.

Маломуж наголосив: плани Кремля щодо Донеччини приречені на провал. Масштабна наступальна операція Росії в цьому регіоні наразі неможлива.