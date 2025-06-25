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- Наука та IT
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Зоря шокувала вчених: "двійник Сонця" демонструє несподівану поведінку
Бета Гідри — схожа на Сонце зоря, яка поступово старіє. Але її магнітне поле виявилося неочікувано потужним.
Зоря Бета Гідри, яку часто називають старшою версією Сонця, виявилась не такою спокійною, як вважали раніше. Нове дослідження показало: її магнітне поле значно сильніше, ніж очікували вчені.
Про це повідомило видання phys.org.
Група астрофізиків з Іспанії та Португалії вивчила цю зорю — вона розташована відносно близько до нас і трохи важча за Сонце. Бета Гідри вже почала поступово змінюватися, готуючись до наступної стадії життя — перетворення на червоного гіганта.
Для спостережень учені використали спектрополяриметр HARPSpol, встановлений на 3,6-метровому телескопі Європейської південної обсерваторії в Чилі. Зібрані дані порівняли з інформацією з космічного телескопа TESS.
Очікувалося, що магнітне поле зорі буде слабким і малоактивним — відповідно до теорій, які описують поведінку середньомасивних зір на цьому етапі. Проте дослідження виявило, що магнітна активність β Гідри значно вища — у кілька разів сильніша за сонячну.
Науковці припускають, що під час переходу зорі до стадії субгіганта внутрішні процеси, зокрема зміни в термоядерних реакціях, можуть впливати на магнітну динамо-діяльність. Це може пояснити аномально високу активність поля. Зоря залишається об’єктом подальших досліджень.
Нагадаємо, вчені знайшли «зниклу» матерію в гігантському надскупченні.