Зоря шокувала вчених: "двійник Сонця" демонструє несподівану поведінку

Бета Гідри / © phys.org

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Зоря Бета Гідри, яку часто називають старшою версією Сонця, виявилась не такою спокійною, як вважали раніше. Нове дослідження показало: її магнітне поле значно сильніше, ніж очікували вчені.

Про це повідомило видання phys.org.

Група астрофізиків з Іспанії та Португалії вивчила цю зорю — вона розташована відносно близько до нас і трохи важча за Сонце. Бета Гідри вже почала поступово змінюватися, готуючись до наступної стадії життя — перетворення на червоного гіганта.

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Для спостережень учені використали спектрополяриметр HARPSpol, встановлений на 3,6-метровому телескопі Європейської південної обсерваторії в Чилі. Зібрані дані порівняли з інформацією з космічного телескопа TESS.

Очікувалося, що магнітне поле зорі буде слабким і малоактивним — відповідно до теорій, які описують поведінку середньомасивних зір на цьому етапі. Проте дослідження виявило, що магнітна активність β Гідри значно вища — у кілька разів сильніша за сонячну.

Науковці припускають, що під час переходу зорі до стадії субгіганта внутрішні процеси, зокрема зміни в термоядерних реакціях, можуть впливати на магнітну динамо-діяльність. Це може пояснити аномально високу активність поля. Зоря залишається об’єктом подальших досліджень.

Нагадаємо, вчені знайшли «зниклу» матерію в гігантському надскупченні.

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