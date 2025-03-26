Вас это удивит: раскрыли истинное значение популярного эмодзи

Одним из наиболее используемых эмодзы является рука, на которой согнуты три пальца. Раньше считалось, что он означает что-то вроде "давай качать" (let's rock). На самом же деле этот знак символизирует фразу "Я люблю тебя".

Об этом пишет Daily Mail.

Если мы посмотрим на эмодзы внимательно, то увидим:

вытянутый мизинец, символизирующий букву "I"

большой и указательный пальцы, вытянутые вместе, изображающие букву "L"

мизинец и большой палец, вытянутые вместе, олицетворяют букву "Y".

Итак, когда эти буквы сочетаются, они означают аббревиатуру "ILY" или же фразу "I love you".

Это открытие стало неожиданностью для многих пользователей, ведь ранее эмодзы четко ассоциировался с культурой тяжелого металла. Кроме этого, он имеет корни в итальянских традициях как защиту от "плохого глаза". Что ж, сейчас мы знаем реальное значение этого популярного знака.

Ранее "Властелин символов" Unicode впервые назвал наиболее популярные эмодзы в мире. Среди них сердечко и слезы радости.

Читайте также: