Вас це здивує: розкрили справжнє значення популярного емодзі

Користувачі Мережі під враженням.
Одним із найбільш використовуваних емодзі є рука, на якій зігнуті три пальці. Раніше вважалося, що він означає щось на кшталт "давай качати" (let's rock). Насправді ж цей знак символізує фразу "Я люблю тебе".
Про це пише Daily Mail.
Якщо ми подивимося на емодзі уважно, то побачимо:
- витягнутий мізинець, що символізує літеру "I"
- великий і вказівний пальці, витягнуті разом, що зображають літеру "L"
- мізинець і великий палець, витягнуті разом, уособлюють літеру "Y".
Отже, коли ці літери поєднуються, вони означають абревіатуру "ILY" або ж фразу "I love you".
Це відкриття стало несподіванкою для багатьох користувачів, адже раніше емодзі чітко асоціювався з культурою важкого металу. Крім цього, він має коріння в італійських традиціях як захист від "лихого ока". Що ж, тепер ми знаємо реальне значення цього популярного знака.
Раніше "Володар символів" Unicode вперше назвав найбільш популярні емодзі у світі. Серед них серденько і сльози радості.
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