Вас це здивує: розкрили справжнє значення популярного емодзі

Одним із найбільш використовуваних емодзі є рука, на якій зігнуті три пальці. Раніше вважалося, що він означає щось на кшталт "давай качати" (let's rock). Насправді ж цей знак символізує фразу "Я люблю тебе".

Про це пише Daily Mail.

Якщо ми подивимося на емодзі уважно, то побачимо:

витягнутий мізинець, що символізує літеру "I"

великий і вказівний пальці, витягнуті разом, що зображають літеру "L"

мізинець і великий палець, витягнуті разом, уособлюють літеру "Y".

Отже, коли ці літери поєднуються, вони означають абревіатуру "ILY" або ж фразу "I love you".

Це відкриття стало несподіванкою для багатьох користувачів, адже раніше емодзі чітко асоціювався з культурою важкого металу. Крім цього, він має коріння в італійських традиціях як захист від "лихого ока". Що ж, тепер ми знаємо реальне значення цього популярного знака.

Раніше "Володар символів" Unicode вперше назвав найбільш популярні емодзі у світі. Серед них серденько і сльози радості.

Читайте також: