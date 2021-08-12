12 августа: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

В этот день считается плохой приметой рассказывать свои сны до заката.

Какой сегодня день

Сегодня, 12 августа, в мире отмечают Международный день молодежи, Всемирный день слонов и День персонального компьютера. В Таиланде в этот день празднуют День матери.

Памятные даты 12 августа

1865 — британский хирург Джозеф Листер впервые использовал во время операции фенол (карболовую кислоту) для дезинфекции инструментов и рук врачей.

1933 — состоялся первый матч футбольной сборной Украины. Противниками украинских футболистов стала сборная Турции.

1953 — Энн Дэвидсон стала первой женщиной, которая самостоятельно переплыла на яхте Атлантический океан.

1962 — отправился в космос первый украинский космонавт Павел Попович.

2000 — в Баренцевом море затонула российская атомная подводная лодка "Курск", все 118 членов экипажа погибли.

Церковный праздник сегодня 12 августа

12 августа православная церковь почитает память мученика Иоанна Воина. Верующие свято чтят его как большого помощника в скорбях и при тяжелых обстоятельствах.

Святой мученик Иоанн Воин служил в императорском войске Юлиана Отступника (361-363). Вместе с другими воинами он был послан преследовать и убивать христиан. Оставаясь по наружному виду как бы гонителем, святой Иоанн на деле оказывал гонимым христианам большую помощь: тех, которые были схвачены, — освобождал, других предупреждал о грозящей им опасности, способствовал их побегу. Святой Иоанн оказывал милосердие не только христианам, но и всем нуждающимся в помощи: посещал больных, утешал скорбящих. Когда Юлиан Отступник узнал о действиях святого, отправил его в тюрьму.

В 363 году Юлиан был убит на войне с персами. Святой Иоанн вышел на свободу и посвятил свою жизнь служению ближним, жил в святости и чистоте. Умер он в глубокой старости.

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Что нельзя делать в этот день

Нельзя рассказывать плохие сны до заката;

Запрещается отказывать бездомным и беспомощным;

Не рекомендуется делать маникюр и педикюр.

Приметы на 12 августа

Люди верили: если в этот день обворованный человек отслужит молебен Иоанну, то воры проявят себя сами. Если же преступник не захочет признаваться, приступали к гаданию. На кого указывали колдун или гадалка — тот должен был поклясться в невиновности именем Ивана Воина. Православные были уверены, что если человек при этом соврет — этот святой сам его накажет.

Кроме того, в этот день почитают память Силы и Силуана — двух апостолов от семидесяти, сподвижников святого Павла.

В это время особое внимание уделяли ржи. Крестьяне говорили: "На Силу и Силуана рожь бывает пьяна", — то есть полная зерном и клонится к земле. Можно приступать и к посеву озимой ржи: "Посеешь рожь на Силу — родится сильно". Считалось, что силы этот день добавляется и у людей, и у животных, и у растений ( "на Силу от земли берут силу").

При этом считалось, что на Силуана и Силу ведьмы напиваются молока и умирают. Нечистой силе приписывали способность доить коров до смерти.

Если погода 12 августа мрачная и холодная, то дождя можно не ждать.

Сильное мерцание звезд на рассвете — будут быстрые и обильные осадки.

Дождь заморосил под вечер и стоит ветреная погода — быть долгой мокроте.

Associated Press

Именины 12 августа

День ангела (именины) сегодня, 12 августа, празднуют: Агния, Анатолий, Ангелина, Валентин, Герман, Иван, Максим, Павел.

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