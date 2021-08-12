Упал в озеро и ушел под воду: на Камчатке разбился вертолет

Тела погибших, скорее всего, находятся на дне Курильского озера
На Камчатке разбился вертолет Ми-8, погибло восемь человек, включая одного члена экипажа.
Об этом заявил "Интерфаксу" источник в органах организации здравоохранения российского региона.
"Спасены восемь человек, угрозы жизни нет. Еще восемь человек погибли. Тела погибших, скорее всего, находятся на дне Курильского озера", — сказал он.
Обломки вертолета ушли под воду практически сразу после крушения. Шести пассажирам и двум членам экипажа удалось выбраться из вертолета и выплыть на поверхность, где их спасли.
По предварительным данным, командир Ми-8 погиб, выжить удалось второму пилоту и бортмеханику.
Всего на борту находились три члена экипажа и 13 туристов. Причиной аварии мог стать сильный туман, спровоцировавший ошибку пилотирования и катастрофу Ми-8.
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