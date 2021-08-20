20 августа: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

20 августа во мире отмечают День лени — неофициальный праздник, когда можно легально бездельничать.

Какой сегодня день

В пятницу, 20 августа, в мире отмечают Всемирный день москитов и Всемирный день лени. В Эстонии в этот день отмечают День восстановления независимости (1991), в Венгрии — День Святого Иштвана, основателя венгерского государства, в Марокко — День народной революции, в Непале — День королевы-матери, в Сенегале — День независимости, на Тайване — День любви, в США — Национальный день радио.

Памятные даты 20 августа

1741 — открытие Аляски датским мореплавателем на службе в РИ, капитаном-командором Беринг.

1868 — в США официально провозглашено окончание войны Севера и Юга.

1964 — создана Международная организация из спутников связи ИНТЕЛСАТ.

1968 — СССР и страны Варшавского пакта вторглись в Чехословакию для подавления Пражского восстания.

1996 — Президентом США Биллом Клинтоном установлена минимальная заработная плата в стране — 5,15 долларов в час.

Церковный праздник сегодня 20 августа

20 августа православная церковь чтит память сразу двух святых — преподобного Пимена и мученика Марина.

Пимен Многоболезненный родился в XI веке, с детства был больным и слабым ребенком. Он горячо умолял отца и мать отнести его в Киево-Печерский монастырь. Родители послушались и, придя в обитель, начали молиться о выздоровлении сына. Однако сам Пимен просил Господа о другом — о продлении страданий, а также о пострижении его в монашество. Обряд пострижения над ним, по преданию, сделали ангелы, и когда несколько жителей монастыря вышли к Пимену, они нашли его уже одетым в монашеские одежды.

Преподобный много лет провел в тяжелой болезни, но однажды сам исцелил одного монаха, такого же немощного, как он. В обмен он взял с брата слово служить больным до самой смерти. Однако монах был ленив в служении, и его снова настигла болезнь. Тогда Пимен вновь вылечил его — с тем же наставлением. За три дня до смерти Пимен выздоровел и попрощался со всей братией.

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Имя второго святого, которого почитали на Руси этот день, — мученик Марин, живший во времена римских императоров Валериана и Галлиена (III век). По преданию, вдохновленный пламенной любовью ко Христу Спасителю, на одном из праздников в идольском капище он разрушил жертвенник и при всех исповедал себя христианином. Святого казнили язычники, отрубив ему голову.

Что нельзя делать в этот день

Нельзя гулять на улице ночью в этот день — можно надолго заболеть.

Нельзя принимать быстрые решения.

Нельзя пугать аистов или неуважительно к ним относиться: кричать на них, бросаться камнями.

Приметы на 20 ноября

На Марины-Пимены люди наблюдали за аистами: если птицы готовились к отлету на юг, ждали холодную и раннюю осень.

Хозяйки в этот день обычно подавали на стол пироги с малиной. А мужчины приговаривали, в шутку: "Марины — не ищи в лесу малины. Девки лес обойдут, подчистую оберут". Урожай сахарной ягоды начинал сходить на нет.

Зима будет теплой, если на дубах много желудей.

Утренний туман после восхода солнца 20 августа рассеивается достаточно быстро — будет хорошая погода.

Увидеть летящего аиста — к счастью, здоровью и хорошему урожаю.

Если птица сидит на одном месте, это предвещает болезни.

Аист, который стоит на одном месте, — к богатому урожаю.

ТСН

Именины 20 августа

День ангела (именины) сегодня, 20 августа, празднуют: Антон, Афанасий, Василий, Дмитрий, Иван, Митрофан, Михаил, Александр, Алексей, Петр.

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