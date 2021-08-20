20 августа: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

20 августа во мире отмечают День лени — неофициальный праздник, когда можно легально бездельничать.
Какой сегодня день
В пятницу, 20 августа, в мире отмечают Всемирный день москитов и Всемирный день лени. В Эстонии в этот день отмечают День восстановления независимости (1991), в Венгрии — День Святого Иштвана, основателя венгерского государства, в Марокко — День народной революции, в Непале — День королевы-матери, в Сенегале — День независимости, на Тайване — День любви, в США — Национальный день радио.
Памятные даты 20 августа
- 1741 — открытие Аляски датским мореплавателем на службе в РИ, капитаном-командором Беринг.
- 1868 — в США официально провозглашено окончание войны Севера и Юга.
- 1964 — создана Международная организация из спутников связи ИНТЕЛСАТ.
- 1968 — СССР и страны Варшавского пакта вторглись в Чехословакию для подавления Пражского восстания.
- 1996 — Президентом США Биллом Клинтоном установлена минимальная заработная плата в стране — 5,15 долларов в час.
Церковный праздник сегодня 20 августа
20 августа православная церковь чтит память сразу двух святых — преподобного Пимена и мученика Марина.
Пимен Многоболезненный родился в XI веке, с детства был больным и слабым ребенком. Он горячо умолял отца и мать отнести его в Киево-Печерский монастырь. Родители послушались и, придя в обитель, начали молиться о выздоровлении сына. Однако сам Пимен просил Господа о другом — о продлении страданий, а также о пострижении его в монашество. Обряд пострижения над ним, по преданию, сделали ангелы, и когда несколько жителей монастыря вышли к Пимену, они нашли его уже одетым в монашеские одежды.
Преподобный много лет провел в тяжелой болезни, но однажды сам исцелил одного монаха, такого же немощного, как он. В обмен он взял с брата слово служить больным до самой смерти. Однако монах был ленив в служении, и его снова настигла болезнь. Тогда Пимен вновь вылечил его — с тем же наставлением. За три дня до смерти Пимен выздоровел и попрощался со всей братией.
Имя второго святого, которого почитали на Руси этот день, — мученик Марин, живший во времена римских императоров Валериана и Галлиена (III век). По преданию, вдохновленный пламенной любовью ко Христу Спасителю, на одном из праздников в идольском капище он разрушил жертвенник и при всех исповедал себя христианином. Святого казнили язычники, отрубив ему голову.
Что нельзя делать в этот день
- Нельзя гулять на улице ночью в этот день — можно надолго заболеть.
- Нельзя принимать быстрые решения.
- Нельзя пугать аистов или неуважительно к ним относиться: кричать на них, бросаться камнями.
Приметы на 20 ноября
На Марины-Пимены люди наблюдали за аистами: если птицы готовились к отлету на юг, ждали холодную и раннюю осень.
Хозяйки в этот день обычно подавали на стол пироги с малиной. А мужчины приговаривали, в шутку: "Марины — не ищи в лесу малины. Девки лес обойдут, подчистую оберут". Урожай сахарной ягоды начинал сходить на нет.
- Зима будет теплой, если на дубах много желудей.
- Утренний туман после восхода солнца 20 августа рассеивается достаточно быстро — будет хорошая погода.
- Увидеть летящего аиста — к счастью, здоровью и хорошему урожаю.
- Если птица сидит на одном месте, это предвещает болезни.
- Аист, который стоит на одном месте, — к богатому урожаю.
Именины 20 августа
День ангела (именины) сегодня, 20 августа, празднуют: Антон, Афанасий, Василий, Дмитрий, Иван, Митрофан, Михаил, Александр, Алексей, Петр.
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