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3 мая – какой церковный праздник в православном календаре

Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
Дата публикации
Просмотры
824
Время на прочтение
1 мин
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3 мая – какой церковный праздник в православном календаре

Церковный праздник 3 мая / Фото: Pexels

Какой завтра праздник в церковном календаре и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 3 мая, в православном календаре день памяти святого Феодора. Он происходил из богатой семьи, жившей в Константинополе. Был благочестивым и признанным. В молодости оставил все мирское, покинул отчий дом и подвизался в пустыне. Устойчиво выносил все тяготы, ел хлеб и пил воду, носил власяницу, мало спал. За это Господь наделил его даром творить чудеса.

Приметы 3 мая

Народные приметы 3 мая / © Pexels
Народные приметы 3 мая / Фото: Pexels
  • Ясная звездная ночь до заморозков.
  • Вороны летают над домом — на плохие новости.
  • Уже есть комары – будет потепление.
  • Гром с грозой к урожайному году.

Что завтра нельзя делать

В эту дату наши предки старались не стирать постель, потому что считалось, что после такого будут сниться только кошмары. Рыбаки не ловят рыбу, потому что наступает период нереста. Нежелательно работать с какими-либо растениями.

Что можно делать завтра

День считался благоприятным для лечения головных болей. Для этого святым молились об исцелении. В том числе можно было посылать молитвы и от других болезней. В эту дату начинали сеять тыквы, огурцы, кабачки, фасоль. Часто наведывались на могилы родственников, так проявляя свое уважение к ним.

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Дата публикации
Просмотры
824
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