3 мая – какой церковный праздник в православном календаре

Какой завтра праздник в церковном календаре и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.
Завтра, 3 мая, в православном календаре день памяти святого Феодора. Он происходил из богатой семьи, жившей в Константинополе. Был благочестивым и признанным. В молодости оставил все мирское, покинул отчий дом и подвизался в пустыне. Устойчиво выносил все тяготы, ел хлеб и пил воду, носил власяницу, мало спал. За это Господь наделил его даром творить чудеса.
Приметы 3 мая
- Ясная звездная ночь до заморозков.
- Вороны летают над домом — на плохие новости.
- Уже есть комары – будет потепление.
- Гром с грозой к урожайному году.
Что завтра нельзя делать
В эту дату наши предки старались не стирать постель, потому что считалось, что после такого будут сниться только кошмары. Рыбаки не ловят рыбу, потому что наступает период нереста. Нежелательно работать с какими-либо растениями.
Что можно делать завтра
День считался благоприятным для лечения головных болей. Для этого святым молились об исцелении. В том числе можно было посылать молитвы и от других болезней. В эту дату начинали сеять тыквы, огурцы, кабачки, фасоль. Часто наведывались на могилы родственников, так проявляя свое уважение к ним.
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