В Краснодарском крае РФ произошла "бавовна": горит резервуар  с нефтепродуктами

Крупный пожар произошел в порту на Таманском полуострове в Краснодарском крае.
Об этом пишут «росМИ».
Горит резервуар с нефтепродуктами.
«В поселке Волна Темрюкского района загорелся резервуар. Пожару присвоен высший ранг сложности. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет», — сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
Пожару присвоен высший ранг сложности, сообщил губернатор.
По его словам, никто не пострадал, угрозы жителям нет.
Заметим, что Тамань находится на другой стороне Крымского моста.
Напомним, во временно захваченном Крыму с начала 2023 года зафиксировано более 30 взрывов в разных районах.
Также в ночь на 29 апреля в Севастополе вспыхнули резервуары с топливом. Это крайне разозлило кремлевских чиновников и те пообещали Киеву "акты возмездия".
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