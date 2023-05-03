В Краснодарском крае РФ произошла "бавовна": горит резервуар  с нефтепродуктами

Крупный пожар произошел в порту на Таманском полуострове в Краснодарском крае.

Об этом пишут «росМИ».

Горит резервуар с нефтепродуктами.

«В поселке Волна Темрюкского района загорелся резервуар. Пожару присвоен высший ранг сложности. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет», — сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

Пожару присвоен высший ранг сложности, сообщил губернатор.

По его словам, никто не пострадал, угрозы жителям нет.

Фото: из соцсетей

Заметим, что Тамань находится на другой стороне Крымского моста.

Напомним, во временно захваченном Крыму с начала 2023 года зафиксировано более 30 взрывов в разных районах.

Также в ночь на 29 апреля в Севастополе вспыхнули резервуары с топливом. Это крайне разозлило кремлевских чиновников и те пообещали Киеву "акты возмездия".

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