Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр прокомментировала заявления Джона Кирби о том, что Россия с декабря 2022 года потеряла на Бахмутском направлении 100 тысяч оккупантов.

Об этом она сказала 2 мая в эфире телемарафона.

Заместитель министра обороны Украины подчеркнула, что она не знает, как западные партнеры подсчитывают потери России в войне против Украины. Она добавила, что назвать адекватные цифры может только Генеральный штаб, поскольку потери окупантов подсчитывают после боя.

Маляр также подчеркнула, что потери россиян сложно подсчитать с математической точностью.

"Цифры более или менее адекватны, но не совсем точны. Потому что это невозможно в условиях активной фазы войны", – сказала Маляр, комментируя заявления Джона Кирби.

Напомним, по подсчетам Белого дома, за последние пять месяцев боевых действий в Украине Россия потеряла 100 тысяч человек. В частности, с декабря прошлого года в боях погибло около 20 тысяч кафиров.

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