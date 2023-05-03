Астрологический прогноз на 3 мая

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день, когда все складывается на редкость благоприятно для начала любого дела – как профессионального, так и хозяйственно-бытового. Можно – и нужно! – общаться с окружающими, укрепляя тем самым дружественные и родственные связи.

Символ дня: труба, зовущая к действиям.

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 5.

Счастливый цвет дня: белый, сиреневый, лиловый, лавандовый.

Счастливые камни дня: гиацинт, сапфир, лазурит.

За какую часть тела отвечает: кишечник.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, проходят быстро и не несут серьезных осложнений, но это не значит, что на них можно не обращать внимания.

Питание дня: желательно отказаться от сладкого, заменив торты и конфеты орехами и несочными фруктами.

Стрижка дня: день благоприятен для стрижки.

Дачные работы дня: необходимо усиленно поливать и подкармливать растения.

Магия и мистика дня: желательно отказаться от гаданий – они не дадут правильного ответа.

Сны дня: сны нынешней ночи не несут важной информации.

Табу дня: нельзя чрезмерно напрягать зрение – это может привести к его ослаблению.

Цитата дня: "Настойчивость смягчает судьбу" (Гюстав Флобер).

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