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Астрологический прогноз на 3 мая

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
686
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 3 мая

Фото: www.credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день, когда все складывается на редкость благоприятно для начала любого дела – как профессионального, так и хозяйственно-бытового. Можно – и нужно! – общаться с окружающими, укрепляя тем самым дружественные и родственные связи. 

Символ дня: труба, зовущая к действиям. 

Стихия дня: Земля. 

Счастливое число дня: 5. 

Счастливый цвет дня: белый, сиреневый, лиловый, лавандовый. 

Счастливые камни дня: гиацинт, сапфир, лазурит.

За какую часть тела отвечает: кишечник. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, проходят быстро и не несут серьезных осложнений, но это не значит, что на них можно не обращать внимания.

Питание дня: желательно отказаться от сладкого, заменив торты и конфеты орехами и несочными фруктами. 

Стрижка дня: день благоприятен для стрижки. 

Дачные работы дня: необходимо усиленно поливать и подкармливать растения. 

Магия и мистика дня: желательно отказаться от гаданий – они не дадут правильного ответа. 

Сны дня: сны нынешней ночи не несут важной информации. 

Табу дня: нельзя чрезмерно напрягать зрение – это может привести к его ослаблению. 

Цитата дня: "Настойчивость смягчает судьбу" (Гюстав Флобер). 

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Дата публикации
Просмотры
686
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