30 лет Независимости: Google поздравил украинцев с праздником новым дудлом

Поисковик поздравил Украину с праздником.

Компания Google посвятила праздничный дудл 30-й годовщине Независимости Украины.

24 августа 2021 на стартовой странице поисковика появилось изображение таблички в сине-желтых тонах и изображения вероятно казацкой лодки с украинским гербом. В праздничном логотипе использованы оттенки синего и желтого цветов флага Украины. Если на него нажать, то появляется информация о Дне Независимости Украины.

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Заметим, что так называемые Google Doodle — это логотипы, которые отличаются от стандартного. Они обычно приурочены к какому-то событию, празднику, годовщине. Стоит отметить, что они могут быть локальными. Временные логотипы стали появляться в Google с 1998 года и за годы работы поисковика их собралось несколько тысяч.

Google

Первым тематическим рисунком была "Пылающий человек", эмблема фестиваля, который проходит в пустыне Блэк-Рок, штат Невада (США). Основатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин, которые поехали на фестиваль, таким образом сообщили о своем временном отсутствии. Эта идея пользователям пришлась по душе.

Время от времени появляется украинская тематика. Почитаются также выдающиеся украинцы или люди, которые определенным образом связаны с Украиной.

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