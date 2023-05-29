30 мая — какой церковный праздник в православном календаре

Какой завтра праздник в церковном календаре и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

Сегодня, 30 мая, в православном календаре день памяти апостола Андроника и святой Иунии. Они были родственниками апостола Павла и сподвижниками по его апостольским делам.

Андроник был епископом в Сирмии и часто проповедовал в других странах и городах. Обратил он в христианство многих язычников, сооружал церкви и разрушал храмы с идолами. Делал он это со своей спутницей и помощницей святой Иуней. Вместе они скончались в старости после многих добрых дел.

Церковный праздник 30 мая — день памяти праведного Ионы Одесского

Родился он 14 сентября 1855 года. Его отец был дьяконом Рождество-Богородичного храма и умер, когда сыну было всего три года. Вскоре умерли и мать Ионы – Гликерия. На смертном одре она сказала, что хочет, чтобы ее сын был хорошим пастырем. После окончания школы мальчик поступил в духовное училище.

После его окончания женился на благочестивой девушке Анастасии. В 1884 году рукоположился в сан диакона, а через два года — в священника. До конца своей жизни он оставался настоятелем портовой церкви. Скончался 30 мая 1924 года.

Приметы 30 мая

Народные приметы 30 мая / Фото: Pexels

Активно роются в грязи свиньи, будет дождь.

Дует холодный ветер – ждите холодного лета.

Молодой человек на небе — летом будет много дождей.

Что завтра нельзя делать

В этот день лучше не спорить с начальством на работе, потому что могут быть большие проблемы, которые трудно решить. Также, если вам приснился плохой сон, его лучше не рассказывать, потому что может свершиться.

Что можно делать завтра

Очень часто 30 мая было ветреным днем. В эту дату крестьяне начинают активно сажать овощи, которые любят тепло. А в лесах появляются змеи, поэтому следует быть крайне осторожными.

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