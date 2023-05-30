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Астрологический прогноз на 30 мая

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
194
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 30 мая

Фото: Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: необходимо отказаться от новых начинаний, особенно профессионального характера 

Символ дня: магическая чаша. 

Стихия дня: Дерево. 

Счастливое число дня: 3. 

Счастливый цвет дня: цвет морской волны, голубой, бирюзовый. 

Счастливые камни дня: лазурит, перламутр. 

За какую часть тела отвечает: сердечно-сосудистая система. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, излечиваются быстро и без труда, особенно если вовремя обратиться к врачу. Необходимо избегать психологического напряжения – оно может негативно сказать на самочувствии и состоянии здоровья в целом. 

Питание дня: желательно включать в пищевой рацион только легкие блюда, отказаться от мясной и тяжелой пищи. 

Стрижка дня: стричься в это время не стоит. 

Дачные работы дня: день благоприятен для любых садовых и огородных работ.

Магия и мистика дня: можно проводить обряды, использующие магическую и целительную силу воды. 

Сны дня: сны нынешней ночи, как правило, бывают вещими и сбываются через неделю, поэтому к их предупреждению стоит прислушаться. 

Табу дня: опасно бить стеклянную посуду и проливать воду. 

Цитата дня: "Интеллектуальные развлечения необходимы для нашего духовного здоровья" (Льюис Кэролл). 

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Дата публикации
Просмотры
194
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