Астрологический прогноз на 30 мая

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: необходимо отказаться от новых начинаний, особенно профессионального характера
Символ дня: магическая чаша.
Стихия дня: Дерево.
Счастливое число дня: 3.
Счастливый цвет дня: цвет морской волны, голубой, бирюзовый.
Счастливые камни дня: лазурит, перламутр.
За какую часть тела отвечает: сердечно-сосудистая система.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, излечиваются быстро и без труда, особенно если вовремя обратиться к врачу. Необходимо избегать психологического напряжения – оно может негативно сказать на самочувствии и состоянии здоровья в целом.
Питание дня: желательно включать в пищевой рацион только легкие блюда, отказаться от мясной и тяжелой пищи.
Стрижка дня: стричься в это время не стоит.
Дачные работы дня: день благоприятен для любых садовых и огородных работ.
Магия и мистика дня: можно проводить обряды, использующие магическую и целительную силу воды.
Сны дня: сны нынешней ночи, как правило, бывают вещими и сбываются через неделю, поэтому к их предупреждению стоит прислушаться.
Табу дня: опасно бить стеклянную посуду и проливать воду.
Цитата дня: "Интеллектуальные развлечения необходимы для нашего духовного здоровья" (Льюис Кэролл).
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