Астрологический прогноз на 30 мая

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: необходимо отказаться от новых начинаний, особенно профессионального характера

Символ дня: магическая чаша.

Стихия дня: Дерево.

Счастливое число дня: 3.

Счастливый цвет дня: цвет морской волны, голубой, бирюзовый.

Счастливые камни дня: лазурит, перламутр.

За какую часть тела отвечает: сердечно-сосудистая система.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, излечиваются быстро и без труда, особенно если вовремя обратиться к врачу. Необходимо избегать психологического напряжения – оно может негативно сказать на самочувствии и состоянии здоровья в целом.

Питание дня: желательно включать в пищевой рацион только легкие блюда, отказаться от мясной и тяжелой пищи.

Стрижка дня: стричься в это время не стоит.

Дачные работы дня: день благоприятен для любых садовых и огородных работ.

Магия и мистика дня: можно проводить обряды, использующие магическую и целительную силу воды.

Сны дня: сны нынешней ночи, как правило, бывают вещими и сбываются через неделю, поэтому к их предупреждению стоит прислушаться.

Табу дня: опасно бить стеклянную посуду и проливать воду.

Цитата дня: "Интеллектуальные развлечения необходимы для нашего духовного здоровья" (Льюис Кэролл).

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