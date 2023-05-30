Украинский "кризис" все еще находится на критическом этапе — Китай

Специальный представитель правительства Китая по Евразии Ли Хуэй завершил свой визит в Украину и другие страны.

Его поездку прокомментировали во время очередной пресс-конференции пресс-секретаря МИД Мао Нины 29 мая 2023 г.

Об этом пишет пресс-служба МИД Китая.

Мао Нин заявила, что 15 по 26 мая 2023 года специальный представитель правительства Китая по Евразии Ли Хуэй посетил Украину, Польшу, Францию, Германию, штаб-квартиру ЕС и Россию, чтобы иметь широкие контакты и обмениваться информацией с разными сторонами относительно политического урегулирования в Украине.

Речь шла о необходимости «четко выражать позицию и предложения Китая, прислушиваться к мнениям и советам разных сторон и выстраивать общие международные взаимопонимания».

«Все стороны придают большое значение визиту специального представителя Ли Хуэя, полностью признают положительную роль Китая в продвижении переговоров о мире, приветствуют призыв Китая к уважению суверенитета и территориальной целостности и соблюдению целей и принципов Устава ООН и выражают надежду, что Китай будет продолжать осуществлять свою конструктивную деятельность.», – говорится в сообщении.

По мнению Китая, сейчас украинский «кризис» все еще находится на критическом этапе.

«В дальнейшем Китай будет продолжать действовать в соответствии с призывом президента Си к совместным усилиям в четырех сферах, четырех принципах и трех замечаниях, укреплять диалог и общение со всеми сторонами, продолжать строить общее понимание и взаимное доверие, поощрять международное общество к поиску широкого общего понимания и внести вклад Китая в политическое урегулирование кризиса в Украине», — говорится в сообщении.

Представители СМИ уточнили в пресс-службе, что западные официальные лица, знакомые с недавней поездкой специального посланника Ли Хуэя в Европу, говорят, что Китай предлагает прекращение огня, которое покинет Россию во владении частями Украины, согласно отчету The Wall Street Journal.

В ответе чиновник сказала обратиться в СМИ.

Также министр иностранных дел Украины публично заявил, что контактировал с другими сторонами, и ни одна страна не сказала, что специальный представитель Ли Хуэй сделал замечания, о которых сообщают журналисты.

Напомним, президент Китая Си Цзиньпин заявил премьер-министру России Михаилу Мишустину, что Китай и Россия готовы твердо поддерживать друг друга в "основных интересах". В CCN полагают, что "Пекин бросает Москве экономический спасательный круг на фоне изоляции и санкций Запада".

Напомним, ранее сообщалось, что специальный посланник Китая Ли Хуэй во время визитов в европейские столицы по делу мирного урегулирования в Украине призвал покинуть Россию оккупированные территории Украины и немедленно прекратить боевые действия.

Кроме того, мы ранее информировали, что лидеры G7 во время саммита в Хиросиме обратились с призывом к Китаю оказывать давление на страну-агрессорку Россию.

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