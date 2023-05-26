Посланец Китая предлагал европейцам отдать России часть Украины – WSJ

Европейцы холодно приняли посланника и его идеи о прекращении войны в Украине.

Специальный посланник Китая Ли Хуэй во время визитов в европейские столицы по делу мирного урегулирования в Украине призвал оставить России оккупированные территории Украины и немедленно прекратить боевые действия.

Об этом информирует издание The Wall Street Journal.

"Китайский посланник, направленный для продвижения мирного плана Пекина по Украине, имел четкий месседж: союзники США в Европе должны отстаивать свою автономию и призывать к немедленному прекращению огня, оставляя Россию во владении теми частями Украины, которые она сейчас оккупировала", - отмечает издание.

Отмечается, что европейцы холодно приняли посланника и его идеи о прекращении войны в Украине.

"Европейские чиновники отбрасывают попытки Пекина расколоть Запад", - пишут журналисты.

Напомним, ранее сообщалось, что в Китае сделали заявление о "причинах" войны Российской Федерации в Украине. Мол, к ней привело "проявление проблем, накопившихся в управлении безопасностью Европы".

Кроме того, мы ранее информировали, что лидеры G7 во время саммита в Хиросиме обратились с призывом к Китаю оказывать давление на страну-агрессора Россию.

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