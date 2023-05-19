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Несмотря на санкции, Китай продал ЧВК "Вагнер" военной амуниции на $2 млн — FT

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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Несмотря на санкции, Китай продал ЧВК "Вагнер" военной амуниции на $2 млн — FT

Китай продал Пригожину защитную амуницию, несмотря на введенные санкции. / Фото: Associated Press

Подконтрольная Пригожину фирма приобрела у китайской компании 20 тысяч полимерных шлемов.

В конце 2022 года китайская компания продала боевикам частной военной компании "Вагнер" военное снаряжение, а именно защитные шлемы.

Об этом информирует Financial Times.

Журналисты издания отметили, что компании Евгения Пригожина, которые он использовал для оснащения своих боевиков в Африке, продолжали свободно проводить международные операции, несмотря на введенные санкции, которые были введены, чтобы остановить преступную деятельность "вагнеровцев".

Так, в ноябре и декабре 2022 подконтрольная Пригожину компания "Брокер Эксперт" купила 20 тысяч полимерных шлемов у китайской компании Hangzhou Shinerain Import And Export Co, которая указывала, что они предназначены для "игрового использования".

Закупка была разделена на четыре части, а ее стоимость оценивалась более чем в $2 млн. Покупка состоялась в то время, когда Пригожин набирал российских зеков на войну против Украины.

Китайская компания, которая продала "Брокер Эксперт" эти шлемы, расположена в восточной провинции Чжэцзян, имеет от 5 до 15 сотрудников и занимается продажей женской одежды. То есть поставки защитной амуниции в Россию не входили в обычные схемы ее бизнеса.

По запросу журналистов компания отказалась прислать фотографии шлемов, которые посылала в Россию, и добавили, что не отправляли ничего противозаконного.

Напомним, что США и Евросоюз ввели санкции против террористической группировки Пригожина ЧВК "Вагнер".

Напомним, ранее сообщалось, что Европейский Союз призвал Китай "давить на Россию, чтобы она прекратила военную агрессию".

Кроме того, мы ранее информировали, что диктатор Владимир Путин приказал губернатору Амурской области РФ Василию Орлову засеять Дальний Восток соевыми плантациями для дальнейшей продажи этой сельхозпродукции в Китай.

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Дата публикации
Просмотры
373
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