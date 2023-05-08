9 мая – какой церковный праздник в православном календаре

Завтра, 9 мая, в православном календаре день памяти священномученика Василия. Святитель Василий был епископом в городе Амасии в IV веке. Всю свою жизнь он посвятил христианству — боролся с идолопоклонниками, помогал нуждающимся. Неоднократно он принимал участие в Соборах и писал обличительные речи против арийцев, распространявших ложь.

Правил тогда император Лициний, воспылавший страстью к служанке своей жены Глафиры. Он хотел на ней жениться, но женщина все рассказала своей хозяйке и попросила у нее защиты. Тогда царица отправила Глафиру к Василию в Амасию. Когда служанка прибыла туда, Лицинию сказали, что та умерла. На самом же деле ее приютил святитель.

Через несколько лет в Амассии начали строить храм и Глафира написала своей царице, прося ее о помощи. Письмо попало в Лицинию, который очень разгневался. Приказал он прислать к нему епископа и служанку. Женщину сразу по прибытии убили, а епископа бросили в тюрьму. Там его заставляли отречься от Бога, но он не послушал. За это ему отрубили голову, а тело бросило в морские волны.

Приметы 9 мая

Народные приметы 9 мая / Фото: Pexels

Еще лежит на земле снег, значит, лето будет жарким.

Ясный и солнечный день для хорошего урожая огурцов.

Прилетели ласточки – будет тепло.

Что завтра нельзя делать

По народным поверьям 9 мая нельзя жениться, свататься или венчаться, потому что союз будет неудачным и недолговечным. Также лучше не употреблять в пищу блюда из картофеля, можно привлечь в семью ссоры. Если вы запланировали генеральную уборку, лучше перенести ее на другой день.

Что можно делать завтра

Считалось, что в этот день нужно готовить только блюда из гороха. А еще 9 мая сажали горох, предварительно помолившись. Верили, что тогда получат хороший урожай. Также верующие молились за урожайный год, здоровье и благополучие в семье.

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