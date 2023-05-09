Звуки взрывов раздались в столице и Киевской области: работает ППО

Воздушная тревога объявлена во всех регионах Украины.

В ночь на вторник, 9 мая, в Киеве и Киевской области прозвучали звуки взрывов, сообщают местные жители.

После этого в Киевской ОВ предупредили об угрозе ракетной атаки.

"Киевская область. Внимание! Ракетная угроза! Силы ПВО работают по целям. Оставайтесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги. Соблюдайте информационную тишину – не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", - призвали в обладминистрации.

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