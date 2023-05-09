Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Воздушная тревога во многих областях Украины

Дата публикации
Просмотры
5454
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Воздушная тревога во многих областях Украины

Сирены прозвучали во многих областях Украины в ночь на 9 мая / Фото: ТСН.ua

Сирены раздаются в 16 регионах.

В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога в ночь на вторник, 9 мая. Пройдите в ближайшее укрытие или находитесь в безопасном месте.

О распространении воздушной опасности свидетельствует информация на интерактивной карте тревог.

Сирены прозвучали в Киеве и Сумской, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской, Запорожской, Донецкой, Херсонской, Николаевской, Одесской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Черниговской областях. В Луганской области и временно оккупированном Крыму воздушная тревога объявлена пока постоянно.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
5454
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация