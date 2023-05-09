Воздушная тревога во многих областях Украины

В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога в ночь на вторник, 9 мая. Пройдите в ближайшее укрытие или находитесь в безопасном месте.

О распространении воздушной опасности свидетельствует информация на интерактивной карте тревог.

Сирены прозвучали в Киеве и Сумской, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской, Запорожской, Донецкой, Херсонской, Николаевской, Одесской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Черниговской областях. В Луганской области и временно оккупированном Крыму воздушная тревога объявлена пока постоянно.