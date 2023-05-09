Астрологический прогноз на 9 мая

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: энергетически тяжелый день, который представляет особую опасность для тонких, ранимых и мнительных людей – они первыми рискуют попасть под удар всемирного зла.

Символ дня: паучья сеть.

Стихия дня: Вода.

Счастливое число дня: 1.

Счастливый цвет дня: небесно-голубой, серебристо-голубой, жемчужный.

Счастливые камни дня: хризолит, оливин, лабрадор.

За какую часть тела отвечает: район солнечного сплетения.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, как правило, длятся долго, поэтому, почувствовав первые их симптомы, нужно немедленно принять меры.

Питание дня: день благоприятен для очищения организма от токсинов и шлаков – можно голодать и садиться на диету.

Стрижка дня: хороший день для стрижки.

Дачные работы дня: можно прививать плодовые деревья, но при этом лучше не трогать корни – если их травмировать, растение может погибнуть.

Магия и мистика дня: можно проводить обряды, использующие волшебную силу огня и дыма.

Сны дня: сны, приснившиеся в это время, часто бывают вещими, но требуют тщательной расшифровки, в противном случае легко ошибиться и принять желаемое за действительное.

Табу дня: нельзя общаться с неадекватными людьми, употреблять алкоголь и запрещенные препараты.

Цитата дня: "Ошибка – такое же важное обстоятельство, как и правда" (Карл Густав Юнг).

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