Астрологический прогноз на 9 мая

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: энергетически тяжелый день, который представляет особую опасность для тонких, ранимых и мнительных людей – они первыми рискуют попасть под удар всемирного зла.
Символ дня: паучья сеть.
Стихия дня: Вода.
Счастливое число дня: 1.
Счастливый цвет дня: небесно-голубой, серебристо-голубой, жемчужный.
Счастливые камни дня: хризолит, оливин, лабрадор.
За какую часть тела отвечает: район солнечного сплетения.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, как правило, длятся долго, поэтому, почувствовав первые их симптомы, нужно немедленно принять меры.
Питание дня: день благоприятен для очищения организма от токсинов и шлаков – можно голодать и садиться на диету.
Стрижка дня: хороший день для стрижки.
Дачные работы дня: можно прививать плодовые деревья, но при этом лучше не трогать корни – если их травмировать, растение может погибнуть.
Магия и мистика дня: можно проводить обряды, использующие волшебную силу огня и дыма.
Сны дня: сны, приснившиеся в это время, часто бывают вещими, но требуют тщательной расшифровки, в противном случае легко ошибиться и принять желаемое за действительное.
Табу дня: нельзя общаться с неадекватными людьми, употреблять алкоголь и запрещенные препараты.
Цитата дня: "Ошибка – такое же важное обстоятельство, как и правда" (Карл Густав Юнг).
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