АЛЛО превращает магазины в «Пункты несокрушимости»

Магазины группы компаний “АЛЛО” за несколько недель превратились в «Пункты несокрушимости», в которых постоянно есть свет и можно подзарядить гаджеты.

Для этого компания установила генераторы в 45 магазинах АЛЛО, АЛЛО МАХ, Mi Store в Киеве, Одессе, Харькове, Полтаве, Сумах, Хмельницком, Ивано-Франковске, Запорожье, Кропивницком, Николаеве, Луцке, Львове и других городах страны. Эти магазины не только работают во время блэкаута, но и при необходимости в них можно подзарядить свои устройства или согреться. Компания АЛЛО планирует далее оборудовать генераторами и другие магазины сети.

«Еще в октябре все магазины АЛЛО максимально сократили энергопотребление – были выключены вывески, лишнее освещение, отключен товар на витринах. Осенью мы начали переходить на альтернативные источники электроэнергии. Это существенная инвестиция, однако она делает компанию еще сильнее. Сейчас мы открыли доступ к электропитанию всем желающим. Теперь магазины АЛЛО работают автономно во время блэкаутов, а украинцы могут прийти в них для подзарядки своих смартфонов, планшетов или повербанков», – отмечает Александр Пащенко, исполнительный директор омниканальной сети АЛЛО.

В общем 224 магазина национального маркетплейса и группы “АЛЛО”, куда входят магазины АЛЛО и АЛЛО МАХ, а также шоурумы Mi Store, в случае возникновения проблем с электроэнергией работают автономно, поскольку оборудованы генераторами или зарядными станциями, автономным освещением и wi-fi-модемами. Наличие в магазине источников бесперебойного питания дает возможность шоурумам и точкам выдачи продолжать работать, обеспечивая украинцев необходимыми товарами в блэкаут. В магазинах можно делать покупки и рассчитываться за товары наличными или карточкой. Компания АЛЛО уже в ближайшее время расширит перечень, поэтому все работающие сегодня магазины сети будут работать автономно.

Полный список магазинов сети АЛЛО, в которых установлены генераторы и в которых можно подзарядить гаджеты, доступен на сайте АЛЛО, а также будет на картах пунктов несокрушимости и магазинов, работающих во время блэкаута: «Пункти Незламності» и «Світло. ЛУН місто: Що зараз працює?».

АЛЛО — маркетплейс национального масштаба с товарами от электроники, косметики и инструментов до одежды и мебели, с доставкой заказов домой, на почту или в магазины в более 100 городах Украины.

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