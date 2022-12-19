АЛЛО перетворює магазини на «Пункти незламності»

Для цього компанія встановила генератори у 45 магазинах АЛЛО, АЛЛО МАХ, Mi Store у Києві, Одесі, Харкові, Полтаві, Сумах, Хмельницькому, Івано-Франківську, Запоріжжі, Кропивницькому, Миколаєві, Луцьку, Львові та інших містах країни. Ці магазини не лише працюють під час блекауту, а й за потреби в них можна підзарядити свої пристрої чи зігрітися. Компанія АЛЛО планує надалі обладнати генераторами й інші магазини мережі.

«Ще у жовтні всі магазини АЛЛО максимально скоротили витрати електроенергії – було вимкнено вивіски, зайве освітлення, відключено й товар на вітринах. Восени ми почали переходити на альтернативні джерела електроенергії. Це чимала інвестиція, проте вона робить компанію ще сильнішою. Наразі ми відкрили доступ до живлення всім охочим. Тепер магазини АЛЛО працюють автономно під час блекаутів, а українці можуть завітати для підзарядки своїх смартфонів, планшетів чи повербанків», – зазначає Олександр Пащенко, виконавчий директор омніканальної мережі АЛЛО.

Загалом 224 магазини національного маркетплейса та групи «АЛЛО» – магазини АЛЛО та АЛЛО МАХ, а також шоуруми Mi Store – у разі виникнення проблем з електроенергією працюють автономно, адже обладнані генераторами чи зарядними станціями, автономними освітленням та wi-fi-модемами. Наявність в магазині джерел безперебійного живлення дає змогу шоурумам та точкам видачі продовжувати працювати та забезпечувати українців необхідними товарами в блекаут. В магазинах можна робити покупки та сплачувати за товари готівкою чи карткою. Компанія АЛЛО вже найближчим часом розширить перелік, тому всі магазини мережі, які працюють сьогодні, працюватимуть автономно.

Повний перелік магазинів мережі АЛЛО, в яких встановлено генератори і в яких можна підзарядити гаджети, доступний на сайті АЛЛО, а також буде на мапах пунктів незламності та магазинів, що працюють під час блекауту: «Пункти Незламності» та «Світло. ЛУН місто: Що зараз працює?»

АЛЛО — маркетплейс національного масштабу з товарами від електроніки, косметики та інструментів до одягу та меблів, з доставкою замовлень додому, на пошту або в магазини у понад 100 містах України.

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