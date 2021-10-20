Благодаря KAN Development на территории урочища Горбачиха может появиться Эко-парк, - Никонов

Проект до сих пор не начали, ведь местные жители имеют не самые лучшие впечатления от предыдущих застройщиков.

Компания KAN Development планирует построить Эко-парк на территории урочища Горбачиха.

Об этом сообщил основатель компании KAN Development Игорь Никонов в интервью РБК-Украина.

"У нас есть в аренде участок на левом берегу. Это часть урочища Горбачиха – территория на берегу Десенки, где проходит съезд с нового Подольско-Воскресенского моста. Он может стать очень интересным проектом для города. Там можно создать эко-парк, общественный центр, сделать то, чего в Киеве еще нет. И мы готовы это реализовать. Более того, уже 15 лет мы платим за него городу арендную плату. Но до сих пор не начинали проект", ‒ рассказал Никонов.

По его словам, реализация проекта до сих пор не начата из-за того, что у местных жителей остались не лучшие впечатления от предыдущих застройщиков, которые не выполняли свои обещания и не согласовывали свои действия с общественностью.

"Мы пожинаем плоды всех тех недобросовестных застройщиков, которые начинали стройку без согласования с местными жителями или обещали одно, а делали другое. И сейчас мы столкнулись с предубеждением против застройки как таковой. По документам, по которым мы являемся землепользователем этого участка – это земля под жилищное строительство. Мы сегодня вместе с местными жителями и активистами работаем над инициативой создания уникального первого в Киеве эко-парка на территории Горбачихи. Недавно проводили встречу с жителями соседних домов и увидели, что у них абсолютно нормальная реакция. Они пришли на встречу, задавали множество вопросов, и мы были в конструктивном диалоге. Все это есть на видео. Люди, которые там живут, поддержали идею эко-парка с открытым доступом, туалетами, лавочками, освещением, и чтобы за этим всем следили и ухаживали", ‒ утверждает основатель KAN Development.

Как рассказал Игорь Никонов, что у его компании уже наладился диалог с общественностью и создание Эко-парка уже на стадии проектирования. Их главная задача ‒ сохранить уникальную экосистему и создать комфортную среду для жителей микрорайона.

"Мы четко пояснили, что наша задача – сохранить уникальную экосистему. Наша команда готова подойти очень бережно к вопросу, сохранить всю биосистему, сделать первый в Киеве современный эко-парк. Мы же «законодатели мод» многих оригинальных проектов и здесь хотим продолжить эту тенденцию - создать дружественную среду, которая совместит комфортную жизнь людей и существование природы, которая там есть. Действительно, эко-парк – это довольно затратный проект. Сделать парк – это 30% усилий, 70% – поддерживать его. Чистить снег зимой, ухаживать за растениями, следить за поливом – это все большие затраты, и мы готовы в этом участвовать. Сейчас совместно с активистами и местными жителями будем вырабатывать конечный проект видения эко-парка – его создания и развития. Что касается Горбачихи, то там мы еще не готовы начинать стройку, у нас нет еще даже утвержденного проекта. Но эко-парком мы готовы заняться уже сейчас, если будет консенсус с общественностью и здравый смысл победит", ‒ отметил девелопер.

Также Игорь Никонов высказался об идеи создания целого заказника на территории урочища Горбачиха.

"Наверняка, люди предлагают это из лучших побуждений! Но заказники делаются в отдаленных от городов и цивилизации местах. Среди дикой природы – но не в центре мегаполиса. Кроме этого, нужно помнить, что прямо посреди Горбачихи строится один из основных транспортных узлов Киева – Подольский мостовой переход. А это значит, что заказник здесь при всем желании сделать невозможно. Консенсусом между экосистемой, природой и цивилизацией как раз и должен стать эко-парк. Где, с одной стороны, будет максимально сохранена природа, которой смогут в комфортных условиях наслаждаться киевляне. А с другой стороны – это будет цивилизация: современные дизайнерские строения", - резюмировал он.

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