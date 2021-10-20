Бег не продлевает жизнь: Комаровский развенчал миф о марафоне

Бег не продлевает жизнь: Комаровский развенчал миф о марафоне

По словам доктора, каждое утро бегать условные 40 километров "высунув язык" — это совсем неполезно для организма.

Известный украинский доктор Евгений Комаровский расказал, что марафонский бег не продлевает жизнь, а скорее наоборот — является неполезным для здоровья.

Об этом он заявил в эфире канала "Украина 24".

"Я много раз рассказывал о разнице межу физкультурой и спортом. Спорт — это неполезно. Цель профессионального спорта — победить любой ценой, а физкультуры — стать здоровее. Это же абсолютно разные вещи", — объяснил Комаровский.

По его словам, пробежка на выходные с семьей по лесу в неспешном темпе — это полезно для здоровья, а каждое утро бегать условные 40 километров "высунув язык" — это совсем неполезно для организма.

"Обезвоживание, нагрузка на сердце, давление сумасшедшее — для кого вы это делаете?", — подытожил доктор.

Ранее Евгений Комаровский назвал преимущество отсутствия отопления в квартире.

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