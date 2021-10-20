Біг не продовжує життя: Комаровський розвінчав міф про марафон

За словами доктора, щоранку бігати умовні 40 кілометрів "висолопивши язика" — це зовсім не корисно для організму.
Відомий український доктор Євген Комаровський розказав, що марафонський біг не продовжує життя, а скоріше навпаки — є некорисним для здоров'я.
Про це він заявив в ефірі каналу "Україна 24".
"Я багато разів розповідав про різницю межу фізкультурою і спортом. Спорт — це некорисно. Мета професійного спорту — перемогти за всяку ціну, а фізкультури — стати здоровішими. Це ж абсолютно різні речі", — пояснив Комаровський.
За його словами, пробіжка на вихідні з родиною лісом у неспішному темпі — це корисно для здоров'я, а щоранку бігати умовні 40 кілометрів "висолопивши язика" — це зовсім не корисно для організму.
"Зневоднення, навантаження на серце, тиск шалений — для кого ви це робите?", — підсумував доктор.
Раніше Євген Комаровський назвав перевагу відсутності опалення в квартирі.
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