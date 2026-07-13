Бои за Константиновку в разгаре: в ISW спрогнозировали ситуацию к осени

Константиновка / © Associated Press

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Константиновка находится под контролем сил обороны. Однако там ситуацию нельзя назвать легкой, потому что враг имеет постоянные утечки.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны

Украинский военный обозреватель Константин Машовец сообщил, что российские войска закрепились в восточной части Константиновки — от Театральной улицы до улицы Булгакова, вдоль улицы Минской, а также продвинулись к северу от железнодорожного вокзала.

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По его словам, бои продолжаются вблизи парка Металлург и стадиона «Металлург» в центральной части города.

Машовец отметил, что украинские военные продолжают удерживать позиции в промышленной зоне между рекой Кривой Торец и улицей Правобережной в центре города. Кроме того, они хранят небольшой плацдарм на реке Кривой Торец между государственным научно-производственным предприятием «Кварсит Константиновка» и предприятием «Свинец» в западной части города.

По мнению Машовца, бои за Константиновку будут продолжаться, по меньшей мере, до конца июля 2026 года, а скорее всего — и в течение августа.

Что происходит в Константиновке — последние новости

Военное командование РФ заявляет, что якобы российские войска оккупировали город Константиновку Донецкой области. Однако в группировке войск «Восток» назвали сообщение россиян ложью и попыткой РФ «нарисовать» успех и оправдать большие потери живой силы.

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Этот населенный пункт находится под контролем украинских защитников. Постоянно продолжаются боеприкосновения в некоторых районах города. Вооруженные Силы Украины пытаются россиян проникнуть в Константиновку и уничтожают захватчиков. Силы обороны наносят удары по логистическим путям войск РФ и местам скопления личного состава.

Представитель Генерального штаба ВСУ майор Андрей Ковалев в комментарии агентству Интерфакс-Украина подтвердил, что заявления Путина о Константиновке — ложные.

«Населенный пункт Константиновка находится под контролем сил обороны Украины. Военные части и подразделения 19-го армейского корпуса Группировка войск на восток продолжают ведение оборонной операции на определенных рубежах в пределах населенного пункта и на подступах к нему», — сказал Ковалев.

Поздно вечером, 3 июля, Путин встретился с начальником Генштаба Валерием Герасимовым и другими высокопоставленными российскими командирами и заявил о «захвате» Константиновки, «освобождении» Луганской области и «значительных продвижениях» оккупантов в Донецкой области.

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На заявление Путина о якобы оккупации Константиновки отреагировал и президент Владимир Зеленский. Он назвал это «очередной российской ложью, чтобы запустить хоть какую-нибудь новость».

«Если Константиновка сейчас под контролем России, то, пожалуй, у Путина не будет проблемы там со мной встретиться и найти дипломатические решения, чтобы войну наконец-то закончить. Но все же фронт не перейдет: правда очень отличается от путинских слов», — написал Зеленский.

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