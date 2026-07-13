Бої за Костянтинівку у розпалі: у ISW спрогнозували ситуацію до осені

Костянтинівка / © Associated Press

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Костянтинівка перебуває під контролем Сил оборони. Однак там ситуацію не можна назвати легкою, тому що ворог має постійні просочування.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни

Український військовий оглядач Костянтин Машовець повідомив, що російські війська закріпилися у східній частині Костянтинівки — від вулиці Театральної до вулиці Булгакова, уздовж вулиці Мінської, а також просунулися на північ від залізничного вокзалу.

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За його словами, бої тривають поблизу парку Металург і стадіону «Металург» у центральній частині міста.

Машовець зазначив, що українські військові продовжують утримувати позиції в промисловій зоні між річкою Кривий Торець і вулицею Правобережною в центрі міста. Крім того, вони зберігають невеликий плацдарм на річці Кривий Торець між державним науково-виробничим підприємством «Кварсит Костянтинівка» та підприємством «Свинець» у західній частині міста.

На думку Машовця, бої за Костянтинівку триватимуть щонайменше до кінця липня 2026 року, а найімовірніше — і протягом серпня.

Що відбувається у Костянтинівці — останні новини

Військове командування РФ заявляє, що нібито російські війська «окупували» місто Костянтинівку Донецької області. Однак в Угрупованні військ «Схід» назвали повідомлення росіян брехнею та спробою РФ «намалювати» успіх та виправдати великі втрати живої сили.

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Цей населений пункт перебуває під контролем українських захисників. Постійно тривають боєзіткнення в деяких районах міста. Збройні Сили України виявляють спроби росіян проникнути до Костянтинівки та знищують загарбників. Сили оборони завдають ударів по логістичних шляхах військ РФ та місцях скупчення особового складу.

Речник Генерального штабу ЗСУ майор Андрій Ковальов у коментарі агентству Інтерфакс-Україна підтвердив, що заяви Путіна про Костянтинівку — неправдиві.

«Населений пункт Костянтинівка перебуває під контролем Сил оборони України. Військові частини та підрозділи 19-го армійського корпусу Угруповання військ Схід продовжують ведення оборонної операції на визначених рубежах в межах населеного пункту та на підступах до нього», — сказав Ковальов.

Пізно увечері, 3 липня, Путін зустрівся з начальником Генштабу Валерієм Герасимовим та іншими високопоставленими російськими командирами та заявив про «захоплення» Костянтинівки, «звільнення» Луганської області та «значні просування» окупантів у Донецькій області.

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На заяву Путіна про нібито окупацію Костянтинівки відреагував і президент Володимир Зеленський. Він назвав це «черговою російською брехнею, щоб запустити хоч якусь новину».

«Якщо Костянтинівка зараз під контролем Росії, то, мабуть, у Путіна не буде проблеми там зі мною зустрітися і знайти дипломатичні рішення, щоб війну нарешті закінчити. Але все ж таки він фронт не перейде: правда дуже відрізняється від путінських слів», — написав Зеленський.

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