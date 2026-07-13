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Генштаб повідомив про рекордні втрати РФ — що і скільки "мінуснули" ЗСУ
Росія продовжує втрачати живу силу та техніку на фронті в Україні. За попередню добу українські захисники знищили ще 1 600 окупантів.
Сили оборони України за минулу добу ліквідували 1 600 російських військових. Також було знищено чимало техніки.
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 13.07.26 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 420 690 (+1 600) осіб
танків — 12 125 (+5)
бойових броньованих машин — 24 931 (+3)
артилерійських систем — 45 865 (+58)
РСЗВ — 1 929 (+1)
засоби ППО — 1 489 (+4)
літаків — 437
гелікоптерів — 353.
наземні робототехнічні комплекси — 1 894 (+11)
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 405 693 (+1 734)
крилаті ракети — 4 896 (+7)
кораблі / катери — 33
підводні човни — 2
автомобільна техніка та автоцистерни — 119 532 (+494)
спеціальна техніка — 4 412 (+5)
Нагадаємо, 7 червня на Курському напрямку українські військові збили російський багатоцільовий винищувач Су-35. Як саме вдалося знищити ворожий літак, у Повітряних силах не повідомили.