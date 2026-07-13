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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Укрaїнa
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Генштаб повідомив про рекордні втрати РФ — що і скільки "мінуснули" ЗСУ

Росія продовжує втрачати живу силу та техніку на фронті в Україні. За попередню добу українські захисники знищили ще 1 600 окупантів.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Окупанти

Окупанти / © Associated Press

Сили оборони України за минулу добу ліквідували 1 600 російських військових. Також було знищено чимало техніки.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 13.07.26 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1 420 690 (+1 600) осіб

  • танків — 12 125 (+5)

  • бойових броньованих машин — 24 931 (+3)

  • артилерійських систем — 45 865 (+58)

  • РСЗВ — 1 929 (+1)

  • засоби ППО — 1 489 (+4)

  • літаків — 437

  • гелікоптерів — 353.

  • наземні робототехнічні комплекси — 1 894 (+11)

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 405 693 (+1 734)

  • крилаті ракети — 4 896 (+7)

  • кораблі / катери — 33

  • підводні човни — 2

  • автомобільна техніка та автоцистерни — 119 532 (+494)

  • спеціальна техніка — 4 412 (+5)

Нагадаємо, 7 червня на Курському напрямку українські військові збили російський багатоцільовий винищувач Су-35. Як саме вдалося знищити ворожий літак, у Повітряних силах не повідомили.

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Кількість переглядів
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