Церковный календарь на 25 апреля — кому молятся верующие

Какому святому молиться 25 апреля и кого чевствует церковь, читайте в материале ТСН.ua.

Какой праздник 25 апреля в церковном календаре

25 апреля церковь чтит память преподобного Василия, исповедника, епископа Парийского. Что нам известно об этом дне?

Церковный календарь на 25 апреля – день памяти преподобного Василия, исповедника, епископа Парийского

В понедельник, 25 апреля 2022 года, церковь чтит память преподобного Василия, исповедника, епископа Парийского.

Жил он в VIII веке. Жители города Пария поставили его на епископскую кафедру, потому что очень любили и считали настоящим пастырем стада Христова. Василий жил благочестиво и мудро распоряжался своей властью.

Во времена, когда на этих территориях возникла иконоборческая ересь, Василий отказался уступить и уничтожить иконы. Он продолжал чтить их и лики святых. Хотя в 754 году был созван Собор, на котором был подписан "Неправедный свиток" на уничтожение всех икон. С еретиками Василий не общался, а также пытался запретить вход в свою епархию. За это его жестоко наказывали. Но он пережил нищету, беду, гонение. До конца своей жизни преподобный Василий оставался верен вере в Господа Бога.

Церковный календарь на 25 апреля: видео