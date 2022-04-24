Церковний календар на 25 квітня - кому моляться віряни

Якому святому молитися 25 квітня та кого вшановує церква, читайте в матеріалі ТСН.ua.

Яке свято 25 квітня в церковному календарі

25 квітня церква вшановує пам'ять преподобного Василія, сповідника, єпископа Парийського. Що нам відомо про цей день?

Церковний календар на 25 квітня — день пам’яті преподобного Василія, сповідника, єпископа Парийського

У понеділок, 25 квітня 2022 року, церква вшановує пам'ять преподобного Василія, сповідника, єпископа Парийського.

Жив він в VIII столітті. Жителі міста Парія поставили його на єпископську кафедру, адже дуже любили та вважали справжнім пастирем стада Христового. Жив Василій благочестиво та мудро розпоряджався своєю владою.

За часів, коли на цих територіях виникла іконоборська єресь, Василій відмовився поступитися та знищити ікони. Він продовжував шанувати їх та лики святих. Хоч 754 року було скликано Собор, на якому підписали "Неправедний сувій" на знищення всіх ікон. З єретиками Василій не спілкувався, а також намагався заборонити їм вхід до своєї єпархії. За це його жорстоко карали. Та він пережив злидні, лихо, гоніння. До кінця свого життя преподобний Василій залишався вірним вірі в Господа Бога.

Церковний календар на 25 квітня: відео