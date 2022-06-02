Церковный календарь на 3 июня — кому молятся верующие

Какому святому молиться 3 июня и кого чтит церковь, читайте в материале ТСН.ua.

Какой праздник 3 июня в церковном календаре

3 июня чтят память равноапостольных Константина и Елены. Что нам известно об этом дне?

Церковный календарь на 3 июня – день памяти равноапостольных Константина и Елены

В пятницу, 3 июня 2022 года, церковь чтит память равноапостольных Константина и Елены.



Император Константин, которого называют Великим, был первым христианином на престоле. Его отец Констанций Хлор умер в 306 году, поэтому императором Западной Римской империи начал править Константин. Мать его, Елена, была христианкой. Поэтому и сына она воспитывала в уважении к Богу. Первым указом нового царя стало разрешение на свободное исповедание христианства.

В 313 году император Константин Великий издал Миланский эдикт о веротерпимости, за 10 лет распространившийся и на Восточную Римскую империю. Когда Константин отказался от язычества, то перенес свою столицу в Византию. Он считал, что только христианство может объединить империю. А потому очень хотел найти Животворящий Крест – место в Иерусалиме, где распяли Иисуса Христа. Искать его он отправил царицу Елену.

Ее поиски увенчались успехом. Часть Животворящего Креста Елена отдала патриарху Иерусалимскому Макарию, другую – взяла с собой в Византию. Здесь она и скончалась в 327 году. Константин крестился в конце своей жизни. А умер он в день Пятидесятницы 337 года. Похоронили Константина Великого в церкви Святых Апостолов.

Церковный календарь на 3 июня: видео

Народные приметы

3 июня рыба в реке играет – ночью может быть дождь с грозой.

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В покасах сено стало сырым – на дождь.

Что нельзя делать 3 июня