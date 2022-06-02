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Церковний календар на 3 червня - кому моляться віряни

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Церковний календар на 3 червня - кому моляться віряни

3 червня - день пам'яті рівноапостольних Костянтина і Олени / Фото: commons.wikimedia.org

Якому святому молитися 3 червня та кого вшановує церква, читайте в матеріалі ТСН.ua.

Яке свято 3 червня в церковному календарі

3 червня вшановують пам’ять рівноапостольних Костянтина і Олени. Що нам відомо про цей день?

Церковний календар на 3 червня — день пам’яті рівноапостольних Костянтина і Олени

У п’ятницю, 3 червня 2022 року, церква вшановує пам’ять рівноапостольних Костянтина і Олени.

Імператор Костянтин, якого ще називають Великим, був першим християнином на престолі. Його батько Констанцій Хлор помер 306 року, а тому імператором Західної Римської імперії почав правити Костянтин. Мати його, Олена, була християнкою. А тому і сина вона виховувала в повазі до Бога. Першим указом нового царя став дозвіл на вільне сповідання християнства.

313 року імператор Костянтин Великий видав Міланський едикт про віротерпимість, який за 10 років поширився і на Східну Римську імперію. Коли Костянтин відмовився від язичництва, то переніс свою столицю до Візантії. Він вважав, що тільки христтиянство може об'єднати імперію. А тому дуже хотів знайти Животворящий Хрест - місце в Єрусалимі, де розіп'яли Ісуса Христа. Шукати його він відправив царицю Олену.

Її пошуки увінчалися успіхом. Частину Животворящого Хреста Олена віддала патріарху Єрусалимському Макарію, іншу - взяла з собою до Візантії. Тут вона і померла 327 року. Костянтин хрестився в кінці свого життя. А помер він в день П'ятидесятниці 337 року. Поховали Костянтина Великого в церкві Святих Апостолів.

Церковний календар на 3 червня: відео

Народні прикмети

  • 3 червня риба в річці грається - вночі може бути дощ з грозою.
  • Павуки швидко снують павутину - погода зміниться.
  • В покасах сіно стало сирим - на дощ.

Що не можна робити 3 червня

  • Не можна сваритися і лаятися.
  • Не рекомендується займатися важкою фізичною працею.
  • Не можна відмовляти в допомозі.
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