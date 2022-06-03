Окупанти обстріляли Дніпропетровську область: зник газ та світло

Росіяни щодня обстрілюють Дніпропетровщину з артилерії.

Російські окупанти у ніч проти 3 червня з артилерії обстріляли Зеленодольську громаду в Дніпропетровській області.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Обійшлося без постраждалих.

"У Мар‘янському, яке увечері сильно постраждало через ворожу атаку, працюють фахівці - відновлюють газ та світло", - додав Резніченко.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині засудили злочинців, які ґвалтували та знімали в порно шістьох неповнолітніх віком від 3 до 9 років. Серед причетних - матері, які примушували до такої діяльності своїх дітей.

Звернення Володимира Зеленського за підсумками 2 червня

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