Білорусь проводить ротацію спецназу на кордоні з Україною - Генштаб

Білорусь проводить ротацію спецназу на кордоні з Україною - Генштаб

На Волинському та Поліському напрямках основні зусилля збройних сил Республіки Білорусь зосереджені на посиленні охорони державного кордону.

У прикордонних з Україною районах відбувається ротація білоруських підрозділів спецпризначення.

Про це повідомили 3 червня у зведенні Генштабу ЗСУ.

Зазначається, що під час перевірки бойової готовності збройних сил Республіки Білорусь проведено збори спеціалістів зв’язку та інженерно-технічного складу.

У Генштабі також наголошують, що залишається загроза завдання ракетних ударів країною-агресоркою РФ з території Білорусі.

Як повідомлялося, на автотрасі Р-23 поблизу білоруського села Валер'яни очевидці зауважили велику колону військової техніки збройних сил Білорусі у супроводі автомобілів державтоінспекції. Військова техніка рухалася в напрямку кордону з Україною.

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