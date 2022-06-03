Беларусь проводит ротацию спецназа на границе с Украиной – Генштаб

Беларусь проводит ротацию спецназа на границе с Украиной – Генштаб

На Волынском и Полесском направлениях основные усилия вооруженных сил Республики Беларусь сосредоточены на усилении охраны государственной границы.

В приграничных с Украиной районах происходит ротация белорусских подразделений спецназначения.

Об этом сообщили 3 июня в сводке Генштаба ВСУ.

В ходе проверки боевой готовности вооруженных сил Республики Беларусь проведено собрание специалистов связи и инженерно-технического состава.

В Генштабе также отмечают, что остается угроза нанесения ракетных ударов страной-агрессоркой РФ с территории Беларуси.

Как сообщалось, на автотрассе Р-23 вблизи белорусского села Валерьяны очевидцы заметили большую колонну военной техники вооруженных сил Беларуси в сопровождении автомобилей Госавтоинспекции. Военная техника двигалась в направлении границы с Украиной.

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