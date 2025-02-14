Часть оккупированной Керчи осталась без воды: что произошло

Украинский Центр национального сопротивления сообщал, что 700 километров тепловых сетей аннексированного Крыма нуждаются в срочном ремонте. Это 70% от общей сети.
Часть оккупированной Россией Керчи 14 февраля осталась без воды из-за "аварийно-ремонтных" работ.
Об этом сообщает пресс-служба российского предприятия "Вода Крыма".
Восстановить водоснабжение обещают до 17:00.
Украинский Центр национального сопротивления ранее сообщал, что 700 километров тепловых сетей аннексированного Крыма нуждаются в срочном ремонте. Это 70% от общей сети.
В прошлом году российские власти заменили всего 21 километр – примерно 1% от необходимого объема.
Станет ли Крым пустыней и как Россия выпивает последнюю воду – читайте в материале ТСН.ua.
Читайте также: