Часть оккупированной Керчи осталась без воды: что произошло

Украинский Центр национального сопротивления сообщал, что 700 километров тепловых сетей аннексированного Крыма нуждаются в срочном ремонте. Это 70% от общей сети.

Часть оккупированной Россией Керчи 14 февраля осталась без воды из-за "аварийно-ремонтных" работ.

Об этом сообщает пресс-служба российского предприятия "Вода Крыма".

Восстановить водоснабжение обещают до 17:00.

Украинский Центр национального сопротивления ранее сообщал, что 700 километров тепловых сетей аннексированного Крыма нуждаются в срочном ремонте. Это 70% от общей сети.

В прошлом году российские власти заменили всего 21 километр – примерно 1% от необходимого объема.

Станет ли Крым пустыней и как Россия выпивает последнюю воду – читайте в материале ТСН.ua.

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