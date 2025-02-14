Частина окупованої Керчі залишилася без води: що сталося

Український Центр національного спротиву повідомляв, що 700 кілометрів теплових мереж анексованого Криму потребують термінового ремонту. Це 70% загальної мережі.
Частина окупованої Росією Керчі 14 лютого залишилася без води через "аварійно-ремонтні" роботи.
Про це повідомляє пресслужба російського підприємства "Вода Криму".
Відновити водопостачання обіцяють до 17:00.
Український Центр національного спротиву раніше повідомляв, що 700 кілометрів теплових мереж анексованого Криму потребують термінового ремонту. Це 70% загальної мережі.
Торік російська влада замінила лише 21 кілометр – приблизно 1% від необхідного обсягу.
Чи стане Крим пустелею та як Росія випиває останню воду – читайте у матеріалі ТСН.ua.
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