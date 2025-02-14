Європа має подбати про власну безпеку: Венс окреслив пріоритети США

Європа має більше думати про власну безпеку, а Америка сконцентрується на інших завданнях.

Про це заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс на Мюнхенській безпековій конференції у п'ятницю, 14 лютого.

"Тобто Європа має збільшити свою роль на власному континенті, а США сконцентрують свою увагу на інших регіонах, які перебувають у небезпеці. Але як можна говорити про будь-який бюджет, якщо ми не знаємо, що саме ми захищаємо?" - сказав Венс.

Він наголосив, що Європі та США потрібне спільне бачення, щоб зрозуміти від чого та як захищатись.

"Я глибоко переконаний, що немає безпеки, якщо боятися голосів та сумлінь власного народу", - підкреслив Венс.

Нагадаємо, віцепрезидент США Джей Ді Венс не зустрінеться з канцлером Німеччини Олафом Шольцом на Мюнхенській конференції з безпеки. Це називають серйозним дипломатичним закидом лідеру країни.

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