Что делать, если попали под завал: советы от спасателей

Ни в коем случае не использовать спички или зажигалки под завалами, говорят чрезвычайники.

Украинцам дали советы, что делать, в случае попадания под завалы.

Рекомендации обнародовала Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели советуют в случае попадания под завалы звать на помощь, подавайте сигналы, но ни в коем случае не использовать спички или зажигалки, это может привести к взрыву.

В "минуту тишины", которые устраивают спасатели, нужно как можно громче кричать и подавайте сигналы.

Если рядом есть мобильный телефон и связь, позвоните родным или на номер 101 и сообщите, где находится.

Попытайтесь успокоиться и ждать помощи. Если вас никто не слышит, сначала оцените ситуацию вокруг.

"Попытайтесь осторожно высвободить руки и ноги. Если часть тела прижало обломком и освободить ее невозможно, сразу начните массировать участок тела выше зажатого", — советуют в ГСЧС.

Чрезвычайники отмечают, что крайне важно не сдвинуть перекрытия или балки, на которых все держится.

Если вам удалось выбраться, осмотрите себя на травмы и раны. По возможности, окажите себе и другим первую медицинскую помощь.

"Если понимаете, что нет сил и возможности выбраться своими силами, продолжайте звать на помощь. Старайтесь не получить переохлаждение", — советуют в ГСЧС.

Напомним, по данным мэра Днепра Бориса Филатова, количество погибших в результате российского ракетного удара по многоэтажке увеличилось до 44%. Под завалами до сих пор ищут людей.

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