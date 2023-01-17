Що робити, якщо потрапили під завал: поради від рятувальників

В жодному разі не використовувати сірники чи запальнички під завалами, наголошують надзвичайники.

Українцям дали поради, що робити, у випадку потрапляння під завали.

Рекомендації оприлюднила Державна служба з надзвичайних ситуацій України.

Рятувальники радять у випадку потрапляння під завали кликати на допомогу, подавати сигнали, але в жодному разі не використовувати сірники чи запальнички, адже це може призвести до вибуху.

У “хвилину тиші”, які влаштовують рятувальники, потрібно якомога голосніше кричати та подавайте сигнали.

Якщо поряд є мобільний телефон та зв'язок, зателефонуйте рідним або на номер 101 і повідомте, де перебуваєте.

Спробуйте заспокоїтися і чекати на допомогу. Якщо вас ніхто не чує спершу оцініть ситуацію навколо.

"Спробуйте обережно вивільнити руки та ноги. Якщо частину тіла притиснуло уламком і звільнити її неможливо, одразу розпочніть масажувати ділянку тіла вище затиснутої", - радять в ДСНС.

Надзвичайники наголошують, що вкрай важливо не зрушити перекриття чи балки, на яких все тримається.

Якщо вам вдалося вибратися, огляньте себе на наявність травм та ран. За можливості, надайте собі та іншим першу домедичну допомогу.

"Якщо розумієте, що немає сил і можливості вибратися самотужки, продовжуйте кликати на допомогу. Намагайтеся не отримати переохолодження", - радять в ДСНС.

Нагадаємоє, за даними мера Дніпра Бориса Філатова, кількість загиблих у результаті російського ракетного удару по багатоповерхівці збільшилась до 44. Під завалами досі шукають людей.

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