День ангела 10 января: кого поздравлять с именинами в этот день

День Ангела – важный день для христианина. Некоторые даже считают, что это и есть настоящий день нашего рождения. Ведь каждому из нас в начале жизненного пути дается имя, играющее важную роль. В христианстве именинам придают большое значение. ТСН.ua подготовил для вас список носителей имен, 10 января празднующих свой День Ангела.

10 января 2022 года свои именины празднуют обладатели 9 имен: Ефим, Аркадий, Александр, Леонид, Игнат, Николай, Симон, Петр и Агата.

Мужские имена

Ефим

Это византийское имя, которое в переводе с древнегреческого означает "добросердечный", "благочестивый". К Руси оно пришло вместе с христианством. От природы люди с этим именем очень артистичны и умеют хорошо чувствовать психологическое состояние окружающих. В своей жизни Ефим всегда будет добиваться сам, без посторонней помощи. Это трудолюбивый человек, который может найти себя в разных видах деятельности. Ефим довольно сильно привязан к своему дому, не любит дальних путешествий. Отличается консервативностью в еде.

Аркадий

Имя происходит из греческого языка и переводится как "блаженный". В детстве Аркадий – всеобщий любимец. Но такая атмосфера всеобщего поклонения никак не повлияет на будущий характер мужчины. Аркадий в любом возрасте готов прийти на помощь и сделать все, что от него зависит. Носители этого имени общительны и способны сгладить конфликт в считанные минуты. Особая черта характера Аркадия – верность. Он считает, что семья – самая главная ценность в жизни. Поэтому ради семьи может даже пожертвовать карьерой.

Александр

Это имя широко распространено в мире и на протяжении многих веков остается одним из самых популярных. В переводе с древнегреческого, Александр означает "защитник". Имя дарит мальчику смелость и уверенность. С самого детства у Александра заметны лидерские качества. Мальчик растет подвижным, любит спорт и разные игры на свежем воздухе. Александр также отличается гордым характером, но при этом остается верным семьянином. Ради помощи другим готов пожертвовать своим комфортом. День ангела Александра празднуют много раз в год, кроме 10 января.

Леонид

Происходит от древнегреческого Леонидас, что означает "подобный льву", "сын льва". Таким именем греки сетовали только на тех мальчиков, которые в будущем должны были стать великими воинами. В имени Леонида заложена гордость, бесстрашие и сила льва. С самого детства его носители отличаются лидерским характером. Вместе с сильным внутренним стержнем, у Леонида также легкий и жизнерадостный характер. Он легко находит общий язык с другими людьми и совершенно неконфликтный. Леонид – верный и надежный друг, который всегда придет на помощь.

10 января свои именины отмечают Петр, Ефим, Симон, Аркадий, Александр, Николай, Игнат / Pexels

Игнат

Это старинное имя, сокращение от имени Игнатий (Игнатиус), можно перевести с латинского языка как "огненный". Игнат отличается достаточно взрывным характером и может завестись только от одного слова. Однако его легко развеселить, а любые образы парень забывает почти сразу. Игнат – оптимист по жизни и всегда находит что-то хорошее в каждой ситуации. Его дух тяжело сломить. Игнату трудно остановиться на одном деле, поэтому профессию он может выбирать достаточно долго. Благоразумными в отношениях Игнаты становятся только в зрелом возрасте.

Николай

Происходит от древнегреческого имени Николаос, которое переводится как "победитель народов". В детстве Николай растет тихим и спокойным. Он легко находит друзей сначала в садике, а затем в школе. В учебе отличается усердием, а потому может учиться на хорошем уровне. Взрослый Николай сдержан и умеет владеть собой. У носителей этого имени частенько аналитический разум. В жизни достаточно важное место занимает работа, а семью Николай считает одним из критериев успеваемости. День ангела Николая празднуется 10 января, а также феврале, марте, мае, августе, октябре, ноябре и декабре.

Симон

Имя имеет древнееврейское происхождение и в переводе с иврита означает "Господом услышан". Часто упоминается в Библии, потому что так были названы несколько апостолов. В древности считалось, что если ребенка назвать этим именем, то Господь подарит ему хорошую судьбу. В детстве Симон улыбающийся и спокойный мальчик, который любит познавать что-то новое, а потому хорошо учится. Во взрослой жизни Симон не теряет свои положительные черты характера. Умеет адаптироваться к любым условиям общества, находит свое место в разных компаниях. Люди с таким именем энергичны и активны. Часто любят экстремальные виды спорта.

Петр

Имя появилось еще в Древней Греции и в переводе означает "скалу", "камень". Поэтому его часто трактуют как "твердый" или "непреклонный". В Библии можно найти немало святых, которые были названы этим именем. Основной чертой характера Петра можно назвать его мужество. Такой мужчина темпераментный и не жадный, в отношениях умеет вести себя довольно нежно. Петр находит себя на организаторских должностях, иногда может становиться тщеславным. Окружающие, пока не познакомятся с Петром поближе, видят в нем эгоиста, который может без повода разозлиться. Кроме 10 января день ангела Петра празднуют еще несколько раз в год.

Женские имена

10 января свои именины празднует Агата / Pexels

Агата

Имя происходит от древнегреческого слова "agathos", которое можно перевести как "хорошая", "добрая". В Украине она встречается редко, но очень распространена в европейских странах. Есть и звучащий православный вариант — Агафия. Характер у владелицы этого имени жесткий, настойчивый и независимый. Агата всегда знает себе цену и умеет стоять на своем. Никогда не витает в облаках, а заранее планирует все свои действия. Агата также очень амбициозна, поэтому много работает, чтобы во всем быть лучшей. Наряду с твердостью она может быть добродушной и оптимистично смотреть на мир. Агата любит свой дом, а потому становится прекрасной хозяйкой.