День ангела 10 січня: кого вітати з іменинами цього дня

День Ангела — важливий день для християнина. Деякі люди навіть вважають, що це і є справжній день нашого народження. Адже кожному з нас на початку життєвого шляху дається ім’я, яке відіграє важливу роль. В християнстві іменинам надають великого значення. ТСН.ua підготував для вас список носіїв імен, які 10 січня святкують свій День Ангела.

10 січня 2022 року свої іменини святкують власники 9 імен: Юхим, Аркадій, Олександр, Леонід, Гнат, Микола, Симон, Петро і Агата.

Чоловічі імена

Юхим

Це візантійське ім’я, яке в перекладі з давньогрецького означає “добросердний”, “благочестивий”. До Русі воно прийшло разом з християнством. Від природи люди з цим ім’ям дуже артистичні та вміють добре відчувати психологічний стан оточуючих. В своєму житті Юхим завжди всього буде добиватися сам, без посторонньої допомоги. Це надзвичайно працьовита людина, яка може знайти себе в різних видах діяльності. Юхим досить сильно прив’язаний до свого дому, не любить далеких подорожей. Відрізняється консервативністю в їжі.

Аркадій

Ім’я походить з грецької мови та перекладається як “блаженний”. В дитинстві Аркадій — загальний улюбленець. Але така атмосфера загального поклоніння ніяк не вплине на майбутній характер чоловіка. Аркадій в будь-якому віці готовий прийти на допомогу та зробити все, що від нього залежить. Носії цього імені товариські та здатні згладити конфлікт за лічені хвилини. Особлива риса характеру Аркадія — вірність. Він вважає, що сім’я — найголовніша цінність в житті. Тому заради родини може навіть пожертвувати кар’єрою.

Олександр

Це ім’я широко поширене у світі і протягом багатьох століть залишається одним з найпопулярніших. В перекладі з давньогрецької Олександр означає “захисник”. Ім’я дарує хлопчику сміливість та впевненість. Із самого дитинства у Олександра помітні лідерські якості. Хлопчик росте рухливим, любить спорт та різні ігри на свіжому повітрі. Олександр також вирізняється гордим характером, але водночас залишається відданим сім’янином. Заради допомоги іншим готовий жертвувати своїм комфортом. День ангела Олександра святкують ще багато разів на рік, крім 10 січня.

Леонід

Походить від давньогрецького Леонідас, що означає “подібний леву”, “син лева”. Таким ім’ям греки нарікали лише тих хлопчиків, які в майбутньому повинні були стати великими воїнами. В імені Леонід закладена гордість, безстрашність та сила лева. З самого дитинства його носії відрізняються лідерським характером. Разом із сильним внутрішнім стрижнем Леонід також має легку та життєрадісну вдачу. Він легко знаходить спільну мову з іншими людьми та абсолютно неконфліктний. Леонід — вірний і надійний друг, який завжди прийде на допомогу.

10 січня свої іменини святкують Петро, Юхим, Симон, Аркадій, Олександр, Микола, Гнат / Pexels

Гнат

Це старовинне ім’я, скорочення від імені Ігнатій (Ігнатіус), можна перекласти з латинської мови як “вогненний”. Гнат відрізняється досить вибуховим характером і може завестися лише від одного слова. Однак його легко розвеселити, а будь-які образи хлопець забуває майже відразу. Гнат — оптиміст по життю та завжди знаходить щось хороше в кожній ситуації. Його дух важко зломити. Гнату важко зупинитися на одній справі, тому професію він може вибирати досить довго. Розсудливими в стосунках Гнати стають лише у зрілому віці.

Микола

Походить від давньогрецького імені Ніколаос, яке перекладається як “переможець народів”. В дитинстві Микола росте тихим та спокійним. Він легко знаходить друзів спочатку в садочку, а потім у школі. В навчанні вирізняється старанністю, а тому може вчитися на непоганому рівні. Дорослий Микола стриманий та вміє володіти собою. У носіїв цього імені часто аналітичний розум. В житті досить важливе місце займає робота, а сім’ю Микола вважає одним з критеріїв успішності. День ангела Миколи святкується 10 січня, а також лютому, березні, травні, серпні, жовтні, листопаді та грудні.

Симон

Ім’я має давньоєврейське походження і в перекладі з івриту означає “Господом почутий”. Часто згадується в Біблії, адже так були названі кілька апостолів. В древності вважалося, якщо дитину назвати цим іменем, то Господь подарує їй хорошу долю. В дитинстві Симон усміхнений та спокійний хлопчик, який любить пізнавати щось нове, а тому добре вчиться. В дорослому житті Симон не втрачає своїх позитивних рис характеру. Вміє адаптуватися до будь-яких умов суспільства, знаходить своє місце в різних компаніях. Люди з таким іменем енергійні та активні. Часто люблять екстремальні види спорту.

Петро

Ім’я з’явилося ще в Давній Греції і в перекладі означає “скеля”, “камінь”. Тому його часто трактують як “твердий” чи “непохитний”. У Біблії можна знайти чимало святих, які були названі цим іменем. Основною рисою характера Петра можна назвати його мужність. Такий чоловік темпераментний та не жадібний, в стосунках вміє вести себе досить ніжно. Петро знаходить себе на організаторських посадах, іноді може ставати марнославним. Оточення, поки не познайомиться з Петром ближче, бачить в ньому егоїста, який може без приводу розлютитися. Крім 10 січня, день ангела Петра святкують ще кілька разів на рік.

Жіночі імена

10 січня свої іменини святкує Агата / Pexels

Агата

Ім’я походить від давньогрецького слова “agathos”, яке можна перекласти як “гарна”, “добра”. В Україні воно зустрічається рідко, але дуже поширене в європейських країнах. Є і православний варіант, який звучить "Агафія". Характер у власниці цього імені твердий, наполегливий та незалежний. Агата завжди знає собі ціну та вміє стояти на своєму. Ніколи не літає у хмарах, а заздалегідь планує всі свої дії. Агата також дуже амбітна, тому багато працює, щоб в усьому бути найкращою. Поряд із твердістю, вона може бути добродушною та оптимістично дивитися на світ. Агата любить свій будинок, а тому стає чудовою господинею.