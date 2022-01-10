Астрологічний прогноз на 10 січня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємось до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягти, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: велика ймовірність неприємних почуттів: людину можуть опанувати страх, тривожність, погані передчуття та очікування поганих новин. Не варто боятися – до реальності все це практично не має стосунку – це не більше ніж вплив Місяця, який мине швидко. Проте обережність не завадить: небажано спілкуватися з агресивно налаштованими людьми і тим більше нариватися на скандали.

Символ дня: нетопир.

Стихія дня: Вогонь.

Енергетика дня: день є сприятливим для активних дій.

Число дня: 9.

Колір: шоколадний каштановий.

Камені дня: чорні перли, олександрит.

За яку частину тіла відповідає: грудний відділ.

Хвороби дня: велика ймовірність міжреберної невралгії, стенокардії та інших проблем, пов'язаних із серцево-судинною системою. Важливо також побоюватися харчових отруєнь – необхідно відмовитись від протермінованих продуктів, вуличної їжі та фастфуду.

Афоризм дня: "Немає у житті більшої ілюзії, ніж страх" (Лао-Цзи).

Геометрична фігура дня: ламана лінія.

Шлюб і стосунки дня: укладання шлюбу необхідно перенести на інший день – нинішній надто дисгармонійний, щоб довіряти йому таку важливу життєву подію.

Містика дня: не можна займатися любовною магією – результат може виявитися прямо протилежним тому, на який сподівається людина, що вдалася до неї. Варто також відмовитися від ворожінь – карти збрешуть.

Табу дня: не варто спілкуватися з незнайомими людьми – така зустріч може призвести до серйозних та неприємних наслідків.

Читайте також: