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Астрологический прогноз на 10 января

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Астрологический прогноз на 10 января

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Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: велика вероятность неприятных чувств: человеком могут овладеть страх, тревожность, плохие предчувствия и ожидание дурных новостей. Не стоит бояться – к реальности все это практически не имеет отношения – это не более чем влияние Луны, которое быстро пройдет. Тем не менее осторожность не помешает: нежелательно общаться с агрессивно настроенными людьми и уж тем более нарываться на скандалы. 

Символ дня: нетопырь. 

Стихия дня: Огонь. 

Энергетика дня: день благоприятен для активных действий. 

Число дня: 9. 

Цвет дня: шоколадный каштановый. 

Камни дня: черный жемчуг, александрит. 

За какую часть тела отвечает: грудной отдел. 

Болезни дня: велика вероятность межреберной невралгии, стенокардии и других проблем, связанных с сердечно-сосудистой системой. Важно также опасаться пищевых отравлений – необходимо отказаться от просроченных продуктов, уличной еды и фастфуда. 

Афоризм дня: "Нет в жизни большей иллюзии, чем страх" (Лао-Цзы). 

Геометрическая фигура дня: ломаная линия. 

Брак и отношения дня: заключение брака необходимо перенести на другой день – нынешний слишком дисгармоничен, чтобы доверять ему такое важное жизненное событие. 

Мистика дня: нельзя заниматься любовной магией – результат может оказаться прямо противоположным тому, на который надеется прибегнувший к ней человек. Стоит также отказаться от гаданий – карты солгут. 

Табу дня: не стоит общаться с незнакомыми людьми – такая встреча может привести к серьезным и неприятным последствиям. 

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