Церковный праздник 10 января: день памяти 2000 мучеников

10 января православная церковь чтит память 2000 мучеников, сожженных в Никодимии за свою веру во Христа.

История праздника

Случилось это в начале IV века, когда правил император Максимиан. По его приказу разрушались христианские храмы, сжигались религиозные книги, а все христиане лишались своих должностей и гражданских прав. В городе Никомидии в то время епископом был святой Кирилл. Он умел только одним своим словом вернуть человека в христианскую веру, поэтому он быстро распространился. Даже некоторые из приближенных к императору чиновников тайно исповедовали христианство.

Во дворце правителя жила жрица язычества Домна. Однажды решила взять христианские книги, чтобы изучить их. Это были Послания апостола Павла и Деяния апостолов. Ее сердце сразу открылось навстречу христианскому учению. Домна, в сопровождении верного евнуха Индиса, тайно пришла к епископу Кириллу, где приняла святое крещение. После этого Домна отдала все свои драгоценности бедным, стала помогать нуждающимся. Но даже тайно выносила царские продукты простым людям.

Император узнал, что его жрица проповедует христианство. После чего заточил ее вместе с евнухом Индисом в тюрьму и долгое время морил голодом. Однако каждый день к ним спускались с небес Ангелы и приносили хлеб с водой.

Домна не хотела жить вместе с язычниками, а потому решила притвориться безумной. Тайно от императора, ее и евнуха из дворца. Оттуда Домна отправилась в девичий монастырь и поселилась в игуменье Агафьи. Когда император вернулся и нигде не нашел свою бывшую жрицу, очень рассердился. Он приказал найти ее и повернуть вспять. Воины дошли до монастыря, разорили его и пытали монахинь. Одну из них, святую Феофилу, даже отдали в публичный дом. Однако с помощью Ангела она смогла не только убежать оттуда, но и сохранила свое девичество.

Однажды Максимиан решил устроить на главной площади города языческие жертвоприношения. Когда христиан начали обрызгивать кровью убитых животных, они разбежались. Император разозлился, пошел в храм и отдал приказ отречься от христианской веры. А если люди откажутся, то он разорит церковь и сожжет ее. Пресвитер Гликерий на это ответил ему, что этого никогда не произойдет, потому что их вера глубока. Пресвитерия схватили и долгое время пытали. Видя, что Гликер не хочет отказываться от веры, Максимиан приказал сжечь его.

Пришло Рождество и в храме собралось около 2000 человек на празднование. Сначала император послал гонца в церковь с велением прийти в языческий храм и принести жертву языческим богам. Однако все отказались поклоняться идолам. Воины начали поджигать церковь, а епископ Анфин, который там в тот день вел Богослужение, причащал людей и продолжал проповедовать слово Божие. Среди 2 000 мучеников была игуменья Агафья и святая Феофила, чудом вышедшая из публичного дома. Все они сгорели в огне. Только епископу удалось спастись.

После сожжения храма император считал, что лишился всех христиан. Но впоследствии понял, что в Никодимии их еще осталось много, и все они продолжают исповедовать христианство. Максимиан начал думать, как с ними можно разделаться. Он схватил полководца Зинона, который публично называл императора жестоким палачом, избил и обезглавил его. Также был заключен евнух Индис, отказавшийся принять участие в языческом праздновании.

Все это время жрица Домна жила в пещерах, питалась растениями. А гонения на христиан продолжались. Были заключены даже несколько чиновников, среди которых наместник Италии Дорофей и диакон Мигдопий. У диакона нашли послание от епископа Анфима. Император захотел узнать больше о нем, но святой мученик выдержал все пытки и не сказал ни слова. Вместе с ним были казнены и те, кого епископ упоминал в своем послании.

Спустя время Домна вернулась в город и долго плакала, ведь мечтала лучше вместе со своими сестрами умереть, а не жить на пепелище. Плача, она пошла на берег моря, где рыбаки вытащили на берег тела всех мучеников, среди которых и евнуха Индиса. Домна похоронила их всех, а потом беспрестанно молилась над могилами. Императору донесли о неизвестном лице, которое видели у могил казненных христиан. Он приказал схватить ее и отрубить голову. Вместе с Домной казнили святого мученика Евфимия.

Народные традиции 10 января

В народе 10 января отмечают день Игнатия, который также называют Домочадцев день. В этот период все еще продолжаются Святки, а потому в разгаре гулянья, колядования и причащения друг друга. Свое второе название праздник получил потому, что 10 января люди пытались собраться на ужин всей семьей и старались не выполнять тяжелую работу.

После ужина молодежь собиралась вместе, водила хороводы, пела, знакомилась. Здесь часто завязывались отношения, которые потом вели к свадьбе. Так как 10 января часто бывало очень холодно, все собирались у кого дома и передавали из уст в уста разные рассказы. Существовало поверье, если в этот день загадать желание, которое действительно нужно вашему сердцу, то оно обязательно сбудется.

10 января собака ложится на снег и скручивается калачиком - до метели / Pexels

Народные приметы 10 января

На деревьях заметно иней, но ветра нет, следующий год будет урожайным и очень удачным.

Считалось, если человек родился в Домочадцев день (день Игнатия), то он будет больше любить домашний уют, а не громкие гуляния, а также будет хороше вести хозяйство.

Любое дело, сделанное всей семьей 10 января, закончится с хорошим результатом и сделает каждого члена семьи счастливым.

В народе говорят, что в день Игнатия рождаются только добрые и кроткие люди, которые станут образцовыми семьянинами.

Если вдруг отсырела соль – будет плохая погода.

Если 10 января нет ветра, урожай будет хорошим.

Если в хлеве на сене образовался иней, будущее лето будет дождливым.

10 января пытались сыграть свадьбу, потому что считалось, что брак будет счастливым.

Если к вам в этот день пришли колядники, они принесут с собой здоровье, счастье и благополучие, а также защиту для всего дома.

10 января кошка спит весь день – придет потепление.

Если собака бодрствует в будке, а легла на снег и свернулась калачиком — скоро начнется метель.

Если снег падает в виде крупных хлопьев, скоро потеплеет.

Если 10 января медленно сохнет белье, в этом году хорошо уродит лен.

Если в реке рыба постоянно бьет хвостом, скоро начнется метель.

Если под крышей дома собираются стаи воробьев и весело чирикают - будет теплая погода.

10 января метель — к сырому, холодному и мокрому лету.

Что запрещено делать 10 января

Старайтесь никому не лгать, потому что ложь быстро выйдет наружу.

Не подслушивайте, иначе в вашей жизни произойдет что-нибудь плохое.

Также запрещается подсматривать за другими.

Если в дом пришли колядники, их нельзя не пустить в дом, иначе круглый год ваша семья будет несчастливой.

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