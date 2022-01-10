Столтенберг не исключает возможных компромиссов с Россией

НАТО не намерена отказываться от принципа "открытых дверей",

Компромиссы с Россией по ряду вопросов безопасности возможны, однако за одну встречу они недостижимы.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, - пишет Financial Times.

"Мы готовы работать над более хорошими отношениями", - заявил он изданию.

"Мы в прошлом уже доказывали, что можем делать компромиссы и находить с Россией решения проблем", - добавил он.

Столтенберг пояснил, что для этого, вероятно, потребуется не одна, а серия встреч.

"Возможно вместе найти путь вперёд, политический путь. Возможно решить вопрос об опасениях России", - считает он.

При этом генсек в очередной раз предупредил, что НАТО не намерена отказываться от принципа "открытых дверей", означающего, что любая страна, в том числе, Украина, может претендовать на вступление в альянс.

Напомним, 17 декабря МИД РФ обнародовал проект договора между РФ и США о "гарантиях безопасности" и проект соглашения о мерах по обеспечению безопасности России и государств-членов НАТО. В частности Россия требует от НАТО отказаться от принятия Украины в Альянс. Также РФ предлагает США не создавать военные базы на территории стран бывшего СССР и не принимать эти страны в НАТО.

В связи с этим 10 января в Брюсселе состоится заседание Комиссии Украина-НАТО. Также 10 января дипломаты США и России проведут в Женеве переговоры по безопасности с целью обсуждения военной деятельности обеих стран и роста напряженности вокруг Украины.

12 января состоится заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе и 13 января – заседание Постоянного совета ОБСЕ, где будут обсуждаться соответствующие вопросы.

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