Столтенберг не виключає можливих компромісів із Росією

НАТО не має наміру відмовлятися від принципу "відчинених дверей",

Компроміси з Росією з низки питань безпеки можливі, проте за одну зустріч вони недосяжні.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, пише Financial Times.

"Ми готові працювати над кращими відносинами", — заявив він.

"Ми в минулому вже доводили, що можемо робити компроміси та знаходити з Росією вирішення проблем", — додав він.

Столтенберг пояснив, що для цього, мабуть, знадобиться не одна, а серія зустрічей.

"Можливо разом знайти шлях уперед, політичний шлях. Можливо вирішити питання про побоювання Росії", — вважає він.

При цьому генсек вкотре попередив, що НАТО не має наміру відмовлятися від принципу "відкритих дверей", що означає, що будь-яка країна, зокрема Україна, може претендувати на вступ до альянсу.

Нагадаємо, 17 грудня МЗС РФ оприлюднило проект договору між РФ і США про "гарантії безпеки" та проект угоди про заходи щодо забезпечення безпеки Росії та держав-членів НАТО. Зокрема, Росія вимагає від НАТО відмовитися від прийняття України до Альянсу. Також РФ пропонує США не створювати військових баз на території країн колишнього СРСР і не приймати ці країни до НАТО.

У зв'язку з цим 10 січня у Брюсселі відбудеться засідання Комісії Україна-НАТО. Також 10 січня дипломати США та Росії проведуть у Женеві переговори щодо безпеки з метою обговорення військової діяльності обох країн та зростання напруженості навколо України.

12 січня відбудеться засідання Ради Росія-НАТО у Брюсселі та 13 січня – засідання Постійної ради ОБСЄ, де обговорюватимуться відповідні питання.

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